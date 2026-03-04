Åìµþ±ØÄ¾·ë¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç¥Ó¥ë¡ÖTOFROM YAESU TOWER¡×½×¹© - ¾¦¶È»ÜÀß¡¢·à¾ì¡¢°åÎÅ»ÜÀß¤Ê¤É½ç¼¡³«¶È¤Ø
Åìµþ·úÊª¤Ï3·î2Æü¡¢¡ÖTOFROM YAESU TOWER(¥È¥Õ¥í¥à ¥ä¥¨¥¹ ¥¿¥ï¡¼)¡×¤¬2·î28Æü¤Ë½×¹©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
TOFROM YAESU TOWER
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢Åìµþ±ØÈ¬½Å½§¸ýÁ°¤Ë½êºß¤¹¤ëÃÏ²¼4³¬¡¢ÃÏ¾å51³¬¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç¥Ó¥ë¤Ç¡¢Åìµþ±ØÁ°È¬½Å½§°ìÃúÌÜÅìBÃÏ¶è»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤¬¿ä¿Ê¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬ºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¡£
È¬½Å½§ÃÏ²¼³¹(¥ä¥¨¥Á¥«)¤ò²ð¤·Åìµþ±Ø¤ËÄ¾·ë¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢·à¾ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¢¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢°åÎÅ»ÜÀß¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£Ì¾¾Î¤Î¡ÖTOFROM¡×¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î¡ÖTO¡×¤È¡ÖFROM¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¤¬¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤³¤³¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢È¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±»ö¶È¤Ï¡¢¡ÖTOFROM YAESU THE FRONT¡×¤È¤È¤â¤Ë°ìÂÎ³¹¶è¤ò¹½À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯7·î(Í½Äê)¤ÎTOFROM YAESU THE FRONT½×¹©¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¡ÖTOFROM YAESU¡×³¹¶èÁ´ÂÎ¤¬´°À®¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ûÂ¿ÍÍ¤Ê»ÜÀß¤¬½ç¼¡³«¶È
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä°û¿©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¦¶ÈÅ¹ÊÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸òÄÌ¡¦°åÎÅ¡¦Ê¸²½¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬Í»¹ç¤·¡¢È¬½Å½§¤«¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£¹ñºÝÅÔ»Ô¡¦Åìµþ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¿ÍÍ¤Ê»ÜÀß¤¬½ç¼¡³«¶È¤¹¤ë¡£
2026Ç¯3·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¡×Âè2´ü¥¨¥ê¥¢(ÃÏ²¼A)¤¬³«¶È¤¹¤ë¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¶õ¹Á¤äÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹µ¡Ç½¤¬ÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤ë¡£
2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ±ØÁ°½é¤È¤Ê¤ëÌó800ÀÊ¤ÎÃÊ¾²·¿·à¾ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹»ÜÀß¤¬³«¶È¤¹¤ë¡£¤Ô¤¢¡¢¥³¥ó¥°¥ì¤¬±¿±Ä¤·¡¢Åìµþ±Ø¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤ÇÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤¿Ê¸²½È¯¿®µòÅÀ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢MICE(¹ñºÝ²ñµÄ¡¢Å¸¼¨²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¹Ö±é²ñ¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼Åù¤ÎºÅ»ö)¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢YNK(È¬½Å½§¡¢ÆüËÜ¶¶¡¢µþ¶¶)¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®µ¡Ç½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
2026Ç¯6·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ°å²ÊÂç³Ø¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ°åÎÅ»ÜÀß¡ÖÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÈ¬½Å½§·ò¿Ç¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬³«Àß¤µ¤ì¡¢FDG-PET¤Ë¤è¤ë¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤ÊÍ½ËÉ°åÎÅ¤ä¡¢ÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÉÕÂ°ÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
2026Ç¯½©¤Ë¤Ï¡¢TOFROM YAESU¤Î¾¦¶È¶è²è¤Ç¤¢¤ë¡ÖTOFROM YAESU Shop & Restaurant¡×¤¬Âè1´ü¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÖÅìµþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤òÈ¯¿®¤¹¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿©Ê¸²½¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë°û¿©Å¹¤òÃæ¿´¤ËÌó60Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²°Æâ¹¾ì¡ÖÛØÊªÄ®¥¹¥¯¥¨¥¢(¤Ò¤â¤Î¤Á¤ç¤¦¥¹¥¯¥¨¥¢)¡×¤âÃÂÀ¸¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤Á¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
º¸:ÂçÈß²¼¹¾ì/±¦:ÛØÊªÄ®¥¹¥¯¥¨¥¢
º¸:·à¾ì/±¦:¥ª¥Õ¥£¥¹¥í¥Ó¡¼
¡ûTOFROM YAESU¤ÎÎ©ÃÏ
TOFROM YAESU¤Î°ÌÃÖ¤¹¤ëYNK¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÅÌÊâ·÷Æâ¤ËÅ´Æ»±Ø¤¬½¸ÀÑ¤·¡¢ÅÔÆâ¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¡¦ÃÏÊýÅÔ»Ô¡¦¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ëÎ©ÃÏ¤Ø¤Î°µÅÝÅª¤Ê¸òÄÌÍøÊØÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥×¥é¥¤¥àÎ©ÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¤ªº×¤ê¤ä¿©¡¦¥¢¡¼¥È¡¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¤¬º£¤â¤Ê¤ª·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¤ä¤¹¤¤ÁÇÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼óÅÔ¹âÃÏ²¼²½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜ¶¶ÀîºÆÀ¸·×²è¤äTokyo Sky Corridor·×²è¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹Àþ(²¾¾Î)¤Ë¤è¤ëÅìµþ±Ø¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¢¥¯¥»¥¹²½¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ÈÅÔ¿´Éô¡¦Î×³¤ÃÏ°èÃÏ²¼Å´¹½ÁÛ¤ÎÅìµþ±ØÀÜÂ³¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤Ê¤É¡¢¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÃÏ°è¤ò´Þ¤á¤¿¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Åìµþ±Ø¤ÎÅìÂ¦¤ÎÈ¬½Å½§¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¹¾¸Í¾ë¤Î¾ë²¼Ä®¡¢Ä®¿Í¡¦¾¦¿Í¡¦¿¦¿Í¤Î¤Þ¤Á¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤«¤é¡¢Ê£¿ô¤ÎÆ»Ï©¤äÏ©ÃÏ¤Ë¤è¤êÉßÃÏ¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ»ö¶È¤Ë¤è¤êÉßÃÏ¤ÎÅý¹ç¤ä·úÊª¤ÎÉÔÇ³²½¡¦ÂÑ¿Ì²½¡¢¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎºÆÊÔ¤ò´Þ¤á¤¿°ìÂÎÅª¤ÊÀ°È÷¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤òºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¶¯¿Ù¤Ê¤Þ¤Á¤Ø¤ÈºÆÀ¸¤µ¤»¡¢ÅÔ»ÔËÉºÒÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¼ÏÂ28Ç¯(1953Ç¯)Åö»þ¤ÎÈ¬½Å½§¼þÊÕ ½ÐÅµ:Åìµþ·úÊªÉ´Ç¯»Ë
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë½Å¤Ê¤ê¥À¥ó¥Ñ¡¼¤È¼êÎ¢·õ¥À¥ó¥Ñ¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀ©¿Ì¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¶¹âÁØ·úÃÛÊª¤Î¹½Â¤·×»»´ð½à¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿ÃÏ¿ÌÆ°¤Î1.5ÇÜ¤ËÂÑ¤¨¤ë¹â¤¤ÂÑ¿ÌÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏÈ×ÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Ä¹¼þ´üÃÏ¿ÌÆ°¤È¶¦¿¶¤·¤Ê¤¤¹½Â¤·×²è¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈïºÒÅÙÈ½Äê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÊª¹½Â¤¤ÎÈïºÒ¾õ¶·¤òÁá´ü¤ËÈ½Äê¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ÊÉüµì·×²è¤ÎÎ©°Æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤3²óÀþ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¼õÅÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ°µ¥¬¥¹¤È½ÅÌý¤ÎÁÐÊý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¼°Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤òÆ³Æþ¡£Ëü°ì¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÃÇÀä»þ¤Ç¤âÌó72»þ´Ö¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢´ë¶È¤Î»ö¶È·ÑÂ³¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù¤¨¤ë¡£¼çÍ×¤ÊÅÅµ¤½ô¼¼¤ò2³¬°Ê¾å¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿å³²ÂÐºö¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤Þ¤Á¤È¤·¤Æ¤ÎËÉºÒµ¡Ç½¤Î´°È÷¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TOFROM YAESU TOWER¤Ç¤ÏÌó1,800¿Í¤¬°ì»þÂÚºß¤Ç¤¤ëÌó3,000Ö¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¼õÆþ¤ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¸þ¤±¤ÎËÉºÒÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¤ò¿·Àß¤·¤¿¡£TOFROM YAESU Shop & RestaurantÂè1´ü¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢µ¢Âðº¤Æñ¼ÔÍÑ¤Î¿©ÎÁ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌÓÉÛ¡¢»ñµ¡ºà¡¢´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¡¢ºÒ³²»þ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë³Æ¼ïÊª»ñ¤ÎÇÛÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
TOFROM YAESU TOWER
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢Åìµþ±ØÈ¬½Å½§¸ýÁ°¤Ë½êºß¤¹¤ëÃÏ²¼4³¬¡¢ÃÏ¾å51³¬¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç¥Ó¥ë¤Ç¡¢Åìµþ±ØÁ°È¬½Å½§°ìÃúÌÜÅìBÃÏ¶è»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤¬¿ä¿Ê¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬ºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¡£
È¬½Å½§ÃÏ²¼³¹(¥ä¥¨¥Á¥«)¤ò²ð¤·Åìµþ±Ø¤ËÄ¾·ë¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢·à¾ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¢¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢°åÎÅ»ÜÀß¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£Ì¾¾Î¤Î¡ÖTOFROM¡×¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î¡ÖTO¡×¤È¡ÖFROM¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¤¬¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤³¤³¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢È¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ûÂ¿ÍÍ¤Ê»ÜÀß¤¬½ç¼¡³«¶È
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä°û¿©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¦¶ÈÅ¹ÊÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸òÄÌ¡¦°åÎÅ¡¦Ê¸²½¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬Í»¹ç¤·¡¢È¬½Å½§¤«¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£¹ñºÝÅÔ»Ô¡¦Åìµþ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¿ÍÍ¤Ê»ÜÀß¤¬½ç¼¡³«¶È¤¹¤ë¡£
2026Ç¯3·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¡×Âè2´ü¥¨¥ê¥¢(ÃÏ²¼A)¤¬³«¶È¤¹¤ë¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¶õ¹Á¤äÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹µ¡Ç½¤¬ÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤ë¡£
2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ±ØÁ°½é¤È¤Ê¤ëÌó800ÀÊ¤ÎÃÊ¾²·¿·à¾ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹»ÜÀß¤¬³«¶È¤¹¤ë¡£¤Ô¤¢¡¢¥³¥ó¥°¥ì¤¬±¿±Ä¤·¡¢Åìµþ±Ø¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤ÇÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤¿Ê¸²½È¯¿®µòÅÀ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢MICE(¹ñºÝ²ñµÄ¡¢Å¸¼¨²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¹Ö±é²ñ¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼Åù¤ÎºÅ»ö)¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢YNK(È¬½Å½§¡¢ÆüËÜ¶¶¡¢µþ¶¶)¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®µ¡Ç½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
2026Ç¯6·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ°å²ÊÂç³Ø¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ°åÎÅ»ÜÀß¡ÖÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÈ¬½Å½§·ò¿Ç¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬³«Àß¤µ¤ì¡¢FDG-PET¤Ë¤è¤ë¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤ÊÍ½ËÉ°åÎÅ¤ä¡¢ÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÉÕÂ°ÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
2026Ç¯½©¤Ë¤Ï¡¢TOFROM YAESU¤Î¾¦¶È¶è²è¤Ç¤¢¤ë¡ÖTOFROM YAESU Shop & Restaurant¡×¤¬Âè1´ü¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÖÅìµþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤òÈ¯¿®¤¹¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿©Ê¸²½¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë°û¿©Å¹¤òÃæ¿´¤ËÌó60Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²°Æâ¹¾ì¡ÖÛØÊªÄ®¥¹¥¯¥¨¥¢(¤Ò¤â¤Î¤Á¤ç¤¦¥¹¥¯¥¨¥¢)¡×¤âÃÂÀ¸¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤Á¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
º¸:ÂçÈß²¼¹¾ì/±¦:ÛØÊªÄ®¥¹¥¯¥¨¥¢
º¸:·à¾ì/±¦:¥ª¥Õ¥£¥¹¥í¥Ó¡¼
¡ûTOFROM YAESU¤ÎÎ©ÃÏ
TOFROM YAESU¤Î°ÌÃÖ¤¹¤ëYNK¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÅÌÊâ·÷Æâ¤ËÅ´Æ»±Ø¤¬½¸ÀÑ¤·¡¢ÅÔÆâ¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¡¦ÃÏÊýÅÔ»Ô¡¦¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ëÎ©ÃÏ¤Ø¤Î°µÅÝÅª¤Ê¸òÄÌÍøÊØÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥×¥é¥¤¥àÎ©ÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¤ªº×¤ê¤ä¿©¡¦¥¢¡¼¥È¡¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¤¬º£¤â¤Ê¤ª·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¤ä¤¹¤¤ÁÇÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼óÅÔ¹âÃÏ²¼²½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜ¶¶ÀîºÆÀ¸·×²è¤äTokyo Sky Corridor·×²è¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹Àþ(²¾¾Î)¤Ë¤è¤ëÅìµþ±Ø¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¢¥¯¥»¥¹²½¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ÈÅÔ¿´Éô¡¦Î×³¤ÃÏ°èÃÏ²¼Å´¹½ÁÛ¤ÎÅìµþ±ØÀÜÂ³¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤Ê¤É¡¢¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÃÏ°è¤ò´Þ¤á¤¿¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Åìµþ±Ø¤ÎÅìÂ¦¤ÎÈ¬½Å½§¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¹¾¸Í¾ë¤Î¾ë²¼Ä®¡¢Ä®¿Í¡¦¾¦¿Í¡¦¿¦¿Í¤Î¤Þ¤Á¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤«¤é¡¢Ê£¿ô¤ÎÆ»Ï©¤äÏ©ÃÏ¤Ë¤è¤êÉßÃÏ¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ»ö¶È¤Ë¤è¤êÉßÃÏ¤ÎÅý¹ç¤ä·úÊª¤ÎÉÔÇ³²½¡¦ÂÑ¿Ì²½¡¢¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎºÆÊÔ¤ò´Þ¤á¤¿°ìÂÎÅª¤ÊÀ°È÷¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤òºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¶¯¿Ù¤Ê¤Þ¤Á¤Ø¤ÈºÆÀ¸¤µ¤»¡¢ÅÔ»ÔËÉºÒÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¼ÏÂ28Ç¯(1953Ç¯)Åö»þ¤ÎÈ¬½Å½§¼þÊÕ ½ÐÅµ:Åìµþ·úÊªÉ´Ç¯»Ë
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë½Å¤Ê¤ê¥À¥ó¥Ñ¡¼¤È¼êÎ¢·õ¥À¥ó¥Ñ¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀ©¿Ì¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¶¹âÁØ·úÃÛÊª¤Î¹½Â¤·×»»´ð½à¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿ÃÏ¿ÌÆ°¤Î1.5ÇÜ¤ËÂÑ¤¨¤ë¹â¤¤ÂÑ¿ÌÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏÈ×ÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Ä¹¼þ´üÃÏ¿ÌÆ°¤È¶¦¿¶¤·¤Ê¤¤¹½Â¤·×²è¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈïºÒÅÙÈ½Äê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÊª¹½Â¤¤ÎÈïºÒ¾õ¶·¤òÁá´ü¤ËÈ½Äê¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ÊÉüµì·×²è¤ÎÎ©°Æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤3²óÀþ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¼õÅÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ°µ¥¬¥¹¤È½ÅÌý¤ÎÁÐÊý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¼°Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤òÆ³Æþ¡£Ëü°ì¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÃÇÀä»þ¤Ç¤âÌó72»þ´Ö¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢´ë¶È¤Î»ö¶È·ÑÂ³¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù¤¨¤ë¡£¼çÍ×¤ÊÅÅµ¤½ô¼¼¤ò2³¬°Ê¾å¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿å³²ÂÐºö¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤Þ¤Á¤È¤·¤Æ¤ÎËÉºÒµ¡Ç½¤Î´°È÷¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TOFROM YAESU TOWER¤Ç¤ÏÌó1,800¿Í¤¬°ì»þÂÚºß¤Ç¤¤ëÌó3,000Ö¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¼õÆþ¤ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¸þ¤±¤ÎËÉºÒÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¤ò¿·Àß¤·¤¿¡£TOFROM YAESU Shop & RestaurantÂè1´ü¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢µ¢Âðº¤Æñ¼ÔÍÑ¤Î¿©ÎÁ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌÓÉÛ¡¢»ñµ¡ºà¡¢´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¡¢ºÒ³²»þ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë³Æ¼ïÊª»ñ¤ÎÇÛÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£