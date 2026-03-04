

天満屋岡山店 「春の北海道物産と観光展」 23日まで

カニや牛肉など北海道のグルメを集めた催しが4日、岡山市のデパートで始まりました。

午前10時。開店と同時に多くの人が訪れました。カニが乗った豪華な弁当などが次々と売れていきます。

十勝の和牛などを使った弁当を求めて、瞬く間に行列ができました。

岡山市北区の天満屋岡山店で、北海道のグルメを集めたイベントが始まりました。会期は3つに分かれ、合わせて101の店が入れ替わりで出店します。

北海道産のヒラメなど海産物をふんだんに乗せた弁当は、見た目にも彩りも豊かで、目でも舌でも海の幸を堪能できます。（旭川駅立売商会「道産ひらめ色彩弁当」3240円）

（店員）

「道産のヒラメが5枚入っていて、大きなエビが2尾入っています。お腹いっぱい食べたい人はぜひ」

この時期ならではのイチゴのスイーツもあります。

かわいらしくイチゴがトッピングされた生ドーナツ。イチゴ風味のクリームには、隠し味として白あんが使われています。（マルヤマベーカリー shian BY BUZZ CAFE「生ドーナツ 苺」518円）

北海道のグルメを集めた催しは、3月23日まで開かれています。