日本オーディオ協会は、オーディオ総合イベント「OTOTEN2026」を、6月19日から21日の3日間、東京国際フォーラムにて開催する。19日のみ入場者数限定かつ有料での開催となり、20日、21日は従来通り、事前登録制で入場無料となる。

昨年開催のOTOTEN2025は、来場者数8,650名(前年比140%)を記録し、全来場者の40%以上が40歳未満と、若年層を中心に市場の広がりが見られたという。

OTOTEN2025の様子

「OTOTEN2026は、こうした若い人たちのオーディオへの関心の高まりをさらに発展させ、幅広い世代が“イイ音”の魅力を体験できるイベントにしてまいります」としている。

今回は開催日数を3日間に拡大するとともに、一般公開日に先がけて入場者数限定の有料日「プレミアムデー」(6月19日)を新設。会場内各ブースを一般公開日よりスムーズに体感できる。入場チケットは事前販売となり、4月24日より販売開始する。価格は1,100円。

6月20日・21日の一般公開日は、従来通り事前登録制の入場無料で実施。オーディオファンから初心者、若年層、ファミリー層まで、幅広い来場者に向けたイベントとして展開するとしている。

【OTOTEN2026】 会期プレミアムデー6月19日(金) 13時～19時(11時～13時「プレスアワー」報道、招待者のみ入場可)一般公開日6月20日(土) 10時～19時6月21日(日) 10時～17時会場東京国際フォーラム ガラス棟 B1F～7F、D 棟 1F、4F～5F(東京都千代田区丸の内 3-5-1)入場料プレミアムデー 6月19日(金)：1,100円一般公開日 6月20日(土)・21日(日)：無料(事前登録制)※プレミアムデー、一般公開日共に4月24日(金)より受付開始