2007年放送開始の「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」（テレビ東京系）に始まり、現在もさまざまな形で路線バスを使った対決ものなどのバラエティ番組に登場する太川陽介（67）。今年でデビュー50周年、俳優業のほか、「Lui−Lui」などのヒット曲を持つ歌手としての横顔もあるが、全国津々浦々を旅すれば、子どもらから「あ、バスの人！」と声を掛けられるほど路線バス旅の“顔”とも言える存在になった。2025年5月からは、バスの自動運転の研究を続ける埼玉工業大学（埼玉県深谷市）の特命教授の任も背負う。そんな太川が深谷市で行われた「深谷バスサミット」に登壇。バス旅などの実体験を通じた苦労や路線バスの最新事情を明かした。

「バスに乗ってる人です」

「深谷バスサミット」の会場となった深谷市民文化会館の小ホールは、300人近くの聴衆で埋まり、太川の「バス旅」のファンも多かったようだ。そんな中、「埼玉工大特命教授」と紹介されて登場した太川は開口一番「バスに乗ってる人です」と自己紹介した。

「太川さんは笑顔で、『今、ちゃんと俳優の太川陽介さんと紹介いただきましたけど、僕の本職はバスに乗る人だと世間では思われていて、街なかでも、“バスに乗る人だ”って言われてます』と挨拶されて、会場の笑いを誘っていました」（参加した男性）

サミットは、全国各地で運行されている路線バスの現状や自動運転バスの技術、それを取り巻く環境について、国交省や地元のバス会社、さらに埼玉工大の自動運転技術開発センターの教授のほか自動運転バスにまつわるさまざまな会社の“専門家”が講義を行う形式で、太川が聴講する学生役となって進行。各10分程度のミニ講義だったが、太川からの熱心な質問もあり、時間が押すほどの熱気だったという。

「太川さんは、『自治体は頑張ってますよ』とおっしゃっていました。路線バスが少なくなる中で、自治体によるコミュニティバスが増えているそうで、バスに乗りながらそのことを実感していると話されていましたね」

「ルイルイちゃんねる」でも

太川は自らのYouTubeチャンネル「ルイルイちゃんねる」を開設し、そこにも数多くの路線バス旅の動画をアップしている。埼玉工大では特命教授として昨年11月末に「課外授業」と題して学生らの前で特別講義を行ったが、その際にも、前段の訪問地となった「東洋水産関東工場」（群馬県館林市）から、同県千代田町、同県太田市、埼玉県熊谷市を経て、深谷市まで路線バスを乗り継ぎたどり着いている。その様子は同チャンネルで視聴できる。

「YouTubeで視聴すると分かるのですが、太川さんは事前の計画で、熊谷市の籠原駅から深谷駅まで直接バスで行くことを考えていたんです。ところが、ちょうど良い時間帯の直行便がなく、深谷市の日赤病院に行く路線を経由して向かいました。その路線は2020年3月に一旦廃止されたそうですが、この日、バスサミットに参加した地元の『深谷観光バス』が2024年11月に復活させたそうで、太川さんは登壇した社長に講義の場で深く感謝していましたね」

「運転手さんに聞けなくなっちゃう」？

深谷市では現在、埼玉工大と連携して、コミュニティバス「くるリン」の一部を自動運転で運行している。その技術の進化や、自動運転を取り巻く環境の前進に太川も驚いたようだ。

「太川さんは映像を見ながら、『駐車している車両のよけ方がすごいですね』などと感心していました。『雨上がりの道にカエルが跳びはねていてもよけるんですか？』なんて質問しながら楽しんでいる様子でもありました」（同）

バーコード支払いができるバスや、スマートフォンなどに欠かせない充電用のUSBポートが付いたバスといった新たな利便性の向上にありがたみを覚える一方で、これからのバスの在り方についてもアイデアを出していたという。

「蛭子（能収）さんとバス旅を始めた当初の頃、山間の村で乗った始発のバスが、新聞を積んで途中の集落まで運んでいたという思い出話をされていました。そこから敷衍して物流にもバスが使えるんじゃないか、というような提案もなさっていましたね」

路線バスの減便は、運転手不足によるところも大きく、これからのバス路線の維持や復活に関しては自動運転バスへの期待も膨らむが、太川は一つだけ不安要素を指摘していたという。

「路線バスを乗り継ぐ際に、太川さんが運転手さんに『どこどこへ行くバスはありますか』『どのバスに乗れば早く行けますか』などと尋ねるのはおなじみの光景ですが、（運転手が不在のレベル4での）自動運転になると、『運転手さんに聞けなくなっちゃうよ』と冗談めかしながら、不安要素を口にされていましたね（笑）」

最も苦労したバス旅とは

太川が学ぶ形式の講義は約1時間半で終了。一区切りついた後に実施された、太川のバスにまつわる“独演会”はひときわ盛り上がったという。

「場内には太川さんへの応援メッセージを掲げる人や、バス旅に詳しいファンも大勢いたようですから、バス旅関連の話になり、会場中が大きく頷いたり笑ったりしていました」（同）

2007年以降のテレビやYouTubeも含めたバス旅関連の番組で、最も苦労したのは広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ「しまなみ海道」の通過だったとも明かしたという。

「この話題になった際、太川さんが話し始める前に『しまなみでしょ？』と話していた会場のファンも多かったですね。太川さんは『8日間で100キロぐらい歩いた』と話していました。ルール上、高速バスは使えず、橋を降りてから、各島の町までの間を歩いて登ったり下りたりした様子を、ステージにある司会者台の高さを使いながら分かりやすく説明していました」

「死ぬまでバスに関わり続けていく」

埼玉工大の関係者によると、自動運転バスの研究に取り組む大学関係者が、バス旅で有名な太川に1通のメールを送り、太川が特命教授に就任するきっかけとなった。そうしたことも振り返り、太川も感慨深げだったという。

次代のバス旅を背負う「ネクスト太川」を育成に向けて、小学生バージョンのバス旅番組企画も始動していると太川は自身のXなどで明かしている。だがもちろん、自身がバスから「卒業」するなんてことはなさそう。

「もうここまで来たら死ぬまでバスと関わっていこうと心に決めました！」

サミットでも自身の決心をこう明らかにしたという。

「ご自身も、番組を始めた当初を振り返って、『まさか、こんなバスサミットに自分が参加することになるとは夢にも思っていませんでした』と話されていました。もちろん、バス旅で今後も楽しませてほしいですね」

終点なき太川のバス旅は、まだまだ続きそうだ。

