アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦は5日目。攻撃後初めて、公の場で発言したトランプ大統領は。



（アメリカ トランプ大統領）

「当初は4～5週間を想定していたが、我々はそれよりもはるかに長い期間作戦を継続する能力がある」



軍事作戦は、5週間以上にわたる可能性があるとの見方を示した上で…、CNNのインタビューでは「我々はまだ本気の攻撃を始めてすらいない。大きな波はまだ来ていない」と述べるなど、大規模な攻撃を間もなく実施すると明らかに。





今回、トランプ大統領が掲げた軍事作戦の目的は4つ。イランのミサイル能力の破壊、イラン海軍の壊滅、核兵器を保有させない、イラン国外のテロ組織に武器や資金を提供できないようにすることをあげています。アメリカとイスラエルによる激しい攻撃が続く中、イランからの日本人の退避も始まっています。外務省によりますと、イランにいた日本人2人が出国を希望して陸路で退避し、4日朝、隣国のアゼルバイジャンに到着したということです。これに先立ち、すでにイスラエルからは2日に日本人5人がヨルダンに退避していて、政府は周辺国に滞在する日本人の退避の支援を進めています。国会ではイラン情勢を受けて政府が説明に追われています。3日、野党側はロシアのウクライナ侵攻を「国際法違反」とした政府の判断を引き合いに、アメリカとイスラエルによる軍事行動についても「法的評価をすべきだ」と迫りました。（高市首相）「当時、日本政府として有していた情報から総合的に判断を行ったものと聞いております」（中道 西村 智奈美 議員）「2022年は（法的評価）でき て今回はできないというのは、私はやはりダブルスタンダードではないかと思っております」野党側の追及に対し高市首相は、「時間をいただかないと現段階で法的評価はできない」と直接的な評価を避けました。その上で、3月、アメリカを訪問した際に「トランプ大統領とも率直に話す」と述べました。（高市首相）「現在の段階ではG7も含め国連も含めてですね、明確な法的評価をしている段階ではございません。3月かなり入ってきていますので、トランプ大統領に対しても、今回のイランの問題についても率直に話をしてきます」一方、イラン情勢の緊迫化により懸念されているのが原油価格の上昇です。エネルギー供給への不安が出ていることについて、高市首相は…。（中道 落合 貴之 議員）「ことし1月から3月まで電気代ガス代補助を復活させましたが、それを拡大延長させるという手もあると思います」（高市首相）「電気ガス料金はただちに上昇することはないと考えております。今ただちに電気ガス代の支援延長を判断するという段階にはございません」こう述べた上で影響が長期化した場合の補正予算案の編成については、「可能性はゼロではない」と強調しました。一方、与党側が中東情勢の緊迫化を受けて目指しているのが、2026年度予算案の「年度内成立」です。物価高対策などを急ぐ必要があるという理由ですが、野党側は反発。（中道 渡辺 創 議員）「予算委員会の運営運びに関連して、総理の見解を問わざるを得ないと思っております」（高市首相）「国民の皆様の生活、これを第一にということは、与野党を超えて共通の理解をしていただけると信じていますし、今イランの攻撃もあり、この予算の予見可能性というものは一層高める時期でもあります。何とか早期の成立、これをお願いできたらと思っています」衆議院予算委員会では、3日、予算案採決の前提となる「中央公聴会」を来週10日に開催することが自民･維新の賛成対数で議決されました。野党側は採決で公聴会の日程を決めること自体に反対しましたが、自民党の坂本予算委員長が職権で押し切るかたちに…。これに対し、野党9党は国会対策委員長らが会談。審議日程の決め方をはじめ委員会運営が極めて乱暴だと反発しました。（中道 重徳 国対委員長）「自民党は極めて粗末な国会の扱い方を主導しており、厳しく問わなければならない。国会の劣化は目を覆わんばかりであり、早急に申し入れを行い、衆参両院の議長、副議長にリーダーシップを発揮してもらいたい」2026年度予算案を巡り、与党は年度内の成立に向け来週13日の衆議院通過を目指していて、反発を強める野党側との攻防が激しくなっています。