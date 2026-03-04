冷凍鮭をふっくら焼くお役立ちワザも！2月に最も読まれた「裏ワザ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

冷凍の鮭をおいしく食べる方法とは？「裏ワザ」の人気記事

クックパッドニュースでは、いつもの料理をちょっぴりラクにする「裏ワザ」にまつわるさまざまな記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年2月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！今回は冷凍鮭をふっくらおいしく食べる焼き方や、超時短で豆腐の水切りができるワザがランクインしました。

冷凍庫にカチカチのお餅がまだ残っているという方必見、電子レンジでまるでつきたてのようなやわらか食感に調理できるワザがランクイン。レンジだけで調理すればやわらかく、トースターも活用すれば香ばしい焼き餅に。お餅の食べきりで困っていたらぜひ試してみてください。



第4位：冷凍鮭をふっくらおいしく食べる方法

特売で買った冷凍鮭、解凍するとどうしてもパサパサしてしまう…そんなお悩みを解消する裏ワザがランクインしました。あるものをふりかけてフライパンで焼いたり、水分の多い食材と一緒に蒸し焼きにしたり。これらのワザを使えば、ふっくらとした食感が楽しめます。ふだんの食事はもちろん、お弁当作りでも活用できるワザです。



第3位：菓子パンをもっとおいしく食べるプチアレンジ

3位は蒸しパンやメロンパン、カレーパンなど、人気の「菓子パン」のアレンジ方法をご紹介した記事でした。トーストしてサクサク食感を加えたり、食材をちょい足しして味わいを変えたり…たったのひと手間で、お気に入りの菓子パンがレベルアップします。おやつや朝ごはんに試したくなること間違いなし！



第2位：レンジもザルも不要！超時短で豆腐の水切り

使う道具はほぼゼロで、超時短で豆腐の水切りができる驚きのワザが2位にランクイン。実際に作った方からは「すぐにできて本当に助かります」「簡単にできました」と絶賛の声が続々。冷奴や麻婆豆腐、豆腐ハンバーグなどを作る時に、とても便利ですよ。



第1位：少しの調味料で無駄なし！味付け卵を作る便利ワザ

2月の裏ワザ記事で最も読まれたのは、1個から味付け卵が作れるワザをご紹介した記事でした。あるものを使えば、少しの調味料で味がしっかりとしみるんです。「少ないつけ汁で味玉が作れて、すごいアイデア」「麺つゆがムダにならずエコ！」と、無駄なく作れる方法に注目が集まりました。







