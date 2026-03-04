ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは4日、強化試合を行った大阪から1次ラウンドの舞台である東京に移動。大谷翔平投手（31＝ドジャース）が公式会見に出席し、韓国代表で注目している選手として、ドジャースの同僚・金慧成（キム・ヘソン）の名を挙げた。

韓国メディアの質問に答える形で、柔かな笑みを浮かべた大谷「金慧成選手に注目しています」と回答。「同じチームなので人として素晴らしい…いつも楽しく過ごしていますし、本当に良い試合ができればお互いにとっていい機会になるのかなと思っています」とうなずいた。

また、台湾メディアから同国の印象を聞かれ「（台湾は）ファンの皆さんが熱狂的で、本当に野球が好きなんだなという印象でしたし、街を歩いていてもとても奇麗で。気に入って…また行きたいと思っている」と穏やかな口調で回答。初戦で対戦することには「特にピッチャーが素晴らしい印象があるので、オフェンス陣の一人として頑張りたい」と意気込みを語った。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

3月6日 WBC1次R（東京D）台 湾戦 19時〜

3月7日 WBC1次R（東京D）韓 国戦 19時〜

3月8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

3月10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜