¡¡ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈï³²ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤¬³«È¯¤·¤¿·Ù»¡Ä£¿ä¾©¤Îº¾µ½ÂÐºö¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¤¬5Æü¤Ë³«»Ï¡£º¾µ½ÅÅÏÃ¤Ï¡Ö¡Ü1¡×¤Ê¤É¤ÎÈÖ¹æ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹ñºÝÅÅÏÃ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ê¸ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝÅÅÏÃ¤ò°ìÎ§¤Ë¼×ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢ÍøÍÑ¤ÏÌµÎÁ¡£
¡¡¥¢¥×¥ê¤Ï2¼ïÎà¤Ç¡¢NTT¥¿¥¦¥ó¥Ú¡¼¥¸¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Öº¾µ½ÂÐºöbyNTT¥¿¥¦¥ó¥Ú¡¼¥¸¡×¤È¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼²ñ¼Ò¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¥í¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Öº¾µ½¥Ð¥¹¥¿¡¼Lite¡×¡£·Ù»¡Ä£¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¡¢º¾µ½¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¹ñÆâ³°¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹²½¤·¡¢³ºÅö¤¹¤ëÈÖ¹æ¤Î¼×ÃÇ¤Þ¤¿¤Ï·Ù¹ðÉ½¼¨¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Î¥¢¥×¥ê¤â¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉÃ¼Ëö¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï¹ñºÝÅÅÏÃ¤ò¼«Æ°¼×ÃÇ¤¹¤ëÀßÄê¤Ë¤Ç¤¤ë¡£iPhone¡Ê¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥ó¡Ë¤Ï´ðËÜ¥½¥Õ¥È¡ÊOS¡Ë¤Î»ÅÍÍ¾å¡¢¼«Æ°¼×ÃÇ¤Ç¤¤º¡¢¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÈÖ¹æ¤«¤éÃå¿®¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼×ÃÇ¤¹¤ë¤«¡¢·Ù¹ð¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤«ÀßÄê¤òÁª¤Ù¤ë¡£ºÇ¿·¼ê¸ý¤Ê¤É¤ÎËÉÈÈ¾ðÊó¤òÄÌÃÎ¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡¿ä¾©¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¤ÏÆ±Ä£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸øÉ½¤·¡¢ÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ë¡£