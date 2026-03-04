【不二家】3月のお得なセールまとめ。週末限定や今しか食べられないケーキも。

不二家の公式サイトでは、「お得セール情報」としてお買い得の商品やキャンペーン情報を公開しています。

今回は、2026年3月4日以降で実施するセールやキャンペーンを紹介します。

週末限定でお得に

3月の不二家も、「窯焼きシューの日」や週末限定のセールなど、お得が盛りだくさんです。

●窯焼きシューの日

毎週水曜日に「窯焼きダブルシュークリーム」がお得になるセールを開催。

3月は4日、11日、18日、25日が対象です。

●スイーツ応援セール（ケーキお得セール）

週末限定でお得に食べられるケーキが登場します。すべて1個あたり518円です。

【3月7日・8日】

・ガナッシュショコラ

・苺のボンブショート

【3月14日・15日】

・ガナッシュショコラ

・苺とレアチーズ

【3月20日から22日】

・ガナッシュショコラ

・苺のボンブショート

【3月28日・29日】

・ガナッシュショコラ

・苺のレアチーズ

●スイーツ応援セール（おやつお菓子お得セール）

【3月6日から8日】

・ペコちゃんのツインほっぺ（シャンテリー＆カスタード）...177円→127円

【3月13日から15日】

・サンリオマカロン（各種）...216円→129円

【3月20日から22日】

・ペコちゃんのツインほっぺ（あまおう苺＆ミルキー）...177円→127円

【3月27日から29日】

・サンリオマカロン（各種）...216円→129円

●「スイーツ甲子園」受賞校コラボスイーツ

3月31日まで、「スイーツ甲子園」で「ペコちゃん賞」を受賞した育成調理師専門学校高等課程とのコラボスイーツ「いっしょに！Smile Switch！ ベリーのフロマージュロール」を販売しています。

●ホワイトデー商品

3月14日まで、ホワイトデー商品として「クラシックショコラ」や「愛媛県産せとかとチョコのダブルミルクレープ」などを販売しています。

●「マンスリーシーズン ドリームストーリー」商品販売

毎月22日から末までの期間限定で、「夢がつまったとっておきのあまい物語」をテーマにしたスイーツが登場。

3月22日から31日までの10日間限定で「マンスリーシーズン ドリームストーリー 〜桜と苺のドームケーキ〜」を販売します。

店舗によって商品の取り扱いのない場合や売り切れの場合があります。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部