キャブスがカンファレンス首位のピストンズに勝利…エースのミッチェル不在も一進一退の試合を制する

3月4日（現地時間3月3日）、クリーブランド・キャバリアーズが本拠地のロケット・アリーナでデトロイト・ピストンズと対戦した。

キャバリアーズはジェームズ・ハーデン、サム・メリル、ジェイロン・タイソン、エバン・モーブリー、ジャレット・アレンが先発出場。エースであるドノバン・ミッチェルは鼠径部の負傷により欠場した。

第1クォーターはタイソン、モーブリーのシュートを皮切りに得点を重ねる。しかしピストンズにも多くの得点を許し、25－27と2点差で最初の12分間を終えた。

続く第2クォーター、序盤は拮抗した展開が続く。中盤にはタイソン、デニス・シュルーダー、メリルの3ポイントシュートが炸裂し、最大10点のリードを得る。その後も攻防を続け、6点差で試合を折り返す。

3月4日現在、イースタン・カンファレンス首位を走る相手に対し、後半も一進一退の攻防を繰り広げた。第4クォーター残り1分46秒で108－105と僅差の試合展開となるも、モーブリーやタイソンがフリースローをしっかりと決め切り、113－109で勝利。エース不在ながらも2月28日（現地時間2月27日）の試合のリベンジを果たした。

キャバリアーズは4人が二桁得点。タイソンが22得点4アシスト2ブロック、ハーデンが18得点7アシスト、モーブリー18得点2スティール、シュルーダーが15得点を挙げ、相手に的を絞らせなかった。

なお、キャバリアーズは9日（同8日）、ホームのロケット・アリーナでイースタンカンファレンス2位のボストン・セルティックスと対戦する。

■試合結果



クリーブランド・キャバリアーズ 113－109 デトロイト・ピストンズ



CLE｜25｜29｜35｜24｜＝113



DET｜27｜21｜32｜29｜＝109





【動画】キャブスvsピストンズのハイライト映像