¥¥ã¥Ù¥Ä¤¿¤Ã¤×¤ê¤Çºá°´¶¤ÏºÇ¾®¤Ë!?¡¡¤¤¸¤ÞÎ®¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¥ì¥·¥Ô¡Ö¤È¤óÊ¿¾Æ¤¡×
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Þ¤ë¤¤·Á¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥³¥Ä¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç²òÀâ¡ª
¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ëÎÁÍý²È¤Î¤¤¸¤Þ¤ê¤å¤¦¤¿¤µ¤ó¤¬¡¢ÎÁÍý¤Î´ðÁÃ¤ä¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
Ä´Íý¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥Ä¤ä¡¢ÎÁÍý¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢Ã¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥ëÈë¥Æ¥¯¡¢ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¡ÖÎÁÍý¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¤¤¸¤Þ¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¤¸¤Þ¤´¤Ï¤ó¡×¤«¤é¡¢ÊÔ½¸Éô¸·Áª¤Îµ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÀ¾¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¡Ö¤È¤óÊ¿¾Æ¤¡×¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Ø¥ë¥·¡¼!?
´ØÀ¾¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¡Ö¤È¤óÊ¿¾Æ¤¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ßÖ¤á¤¿¶ñºà¤òÇö¾Æ¤Íñ¤ÇÊñ¤àÎÁÍý¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò»È¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Ø¥ë¥·¡¼¤Çºá°´¶¤â¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åß¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û
Íñ¡§3¸Ä
ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤ê¡§100g
¥¥ã¥Ù¥Ä¡§1/4¸Ä¡Ê250¡Á300g¡Ë
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡§30g
¹ÈÀ¸Õª¡§Å¬ÎÌ
¥µ¥é¥ÀÌý¡§¾®¤µ¤¸1¡Ü¾®¤µ¤¸1
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡§Å¬ÎÌ
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡§Å¬ÎÌ
ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡§Å¬ÎÌ¡¡
¢£ºî¤êÊý
Íñ3¸Ä¤ò26cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¤Þ¤¹¡£Çö¾Æ¤Íñ¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï¾¯¤·¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÍñ3¸Ä¤Ç2¿ÍÊ¬¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Íñ¤òÍÏ¤¡¢±ö¤ò¾¯¡¹Æþ¤ì¤Æº®¤¼¤Þ¤¹¡£Çò¿È¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯ÍÏ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä1/4¸Ä¡Ê250¡Á300g¡Ë¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢º¬¸µ¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åß¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ÆâÂ¦¤È³°Â¦¤ËÊ¬¤±¡¢Á¡°Ý¤òÃÇ¤Ä¸þ¤¤Ç1cmÉý¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÂ¦¤È³°Â¦¤ËÊ¬¤±¤ë¤ÈÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¼´¤¬ÂÀ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢¾¯¤·ºÙ¤á¤Î5mmÉý¤¯¤é¤¤¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÙ¤á¤ËÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç²ÐÄÌ¤ê¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤ê100g¤ò1cmÉý¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¤Î²¼½àÈ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ßÖ¤á¤ëÁ°¤Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¹²¤Æ¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÆÚÆù¤òßÖ¤á¤ë
¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë
£ÆÚÆù¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¼è¤ê½Ð¤¹
¤Íñ¤ò¾Æ¤¯
¥Íñ¤Ç¶ñºà¤òÊñ¤à
¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
26cm¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¤òÆþ¤ì²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÆÚ¥Ð¥éÆù¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£±ö¾¯¡¹¤ò¿¶¤ê¡¢¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤Þ¤¹¡£±ö¤ÏÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î²¼Ì£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÎÁÍý¤Ç¤Ï¡¢ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ï¡Ö»ÝÌ£¤À¤·¡×¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£ÆÚ¤Î»é¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÍÕ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¤Û¤°¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤Û¤°¤·¤¿¤é¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Èº®¤¼¤Þ¤¹¡£
±ö¾¯¡¹¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¡¢°ìÅÙ¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥¹¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¿¡¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ç¤²¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤óÊ¿¾Æ¤¤ò»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Íñ¤ò¹¤²¤ë¢ª¾¯¤·º®¤¼¤ë¢ª¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤ë¢ª¶ñ¤òÆþ¤ì¤ë¢ª¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÊñ¤à¡¢¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ìý¤ò¤Ò¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬½½Ê¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
ºÚÈ¤¤ËÍñ¤ò¤Ä¤±¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¾å¤ÇÆ°¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥¸¥å¡¼¥Ã¤È¾Æ¤±¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
Íñ¤ò°ìµ¤¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢³°Â¦¤«¤éÆâÂ¦¤ËÂç¤¤¯¤«¤º®¤¼¤Þ¤¹¡£
Íñ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¿¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡£
È¾½Ï¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢Íñ¤ÎÃæ¿´¤Ë¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º30g¡¢¹ÈÀ¸ÕªÅ¬ÎÌ¡¢ßÖ¤á¤¿¶ñºà¤ò¤Î¤»¤Þ¤¹¡£
²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¼êÁ°Â¦¤ÎÍñ¤ò¶ñ¤Ë¤Î¤»¤Þ¤¹¡£±üÂ¦¤ÎÍñ¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤«¤éÇí¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ìÅÙ²Ð¤ò»ß¤á¡¢Íñ¤ò±ü¤Ë´ó¤»¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÈÍñ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Êñ¤ß¤ä¤¹¤¤·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ú¤¯·Á¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
»®¤Î¾å¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤ì¤¤¤Ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹·¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Íñ¤Î¾å¤«¤é¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç²¡¤µ¤¨¡¢·Á¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¤Î½çÈÖ¤Ç¤«¤±¤Þ¤¹¡£¿§¤¬ÇÉ¼ê¤Ê¤â¤Î¤«¤é¤«¤±¤¿Êý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¤¸¤ÞÎ®¡Ö¤È¤óÊ¿¾Æ¤¡×¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
¢£»î¿©
¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤È´Å¤ß¤¬¤°¤ó¤È°ú¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î»é¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥º¤ÎÇ»¸ü¤µ¡¢¹ÈÀ¸Õª¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È´¶¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Îµ¨Àá¤Ï¤¼¤Ò½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åß¥¥ã¥Ù¥Ä¤Çºî¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·ßÖ¤á»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
º£²ó¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¤È¤óÊ¿¾Æ¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¤¸¤Þ¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡²¡²¡Ö¤È¤óÊ¿¾Æ¤¡×¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¸¤Þ¤µ¤ó¡§¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ÏÀ¸ÃÏ¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò»È¤¦Ê´ÊªÎÁÍý¡£¤È¤óÊ¿¾Æ¤¤Ë¤â¾®ÇþÊ´¤òº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÍñ¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
¡²¡²¥¥ã¥Ù¥Ä1/4¸Ä¤òºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤¡¢ÆâÂ¦¤È³°Â¦¤ËÊ¬¤±¤ÆÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÆâÂ¦¤â³°Â¦¤âÆ±¤¸Éý¤ÇÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¸¤Þ¤µ¤ó¡§1/4¸Ä¤Î·Á¤Î¤Þ¤ÞÀÚ¤ë¤È¡¢ÊñÃú¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÈ¾Ê¬¤ËÊ¬¤±¡¢¹â¤µ¤òÄã¤¯¤¹¤ëÊý¤¬ÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤ëÉý¤ÏÆ±¤¸¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¡²¡²ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤³¤Ü¤µ¤º¤Ë¤¦¤Þ¤¯º®¤¼¤ë¥³¥Ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¤¸¤Þ¤µ¤ó¡§¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¿È¤ò¾å¼ê¤ËÍÉ¤¹¤Ã¤Æ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£º¸¼ê¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÁ°¸å¤Ë¤æ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢È¤¤Ç¤«¤º®¤¼¤ë¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎYouTube¤Ç¤â¤ä¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¸¤Þ¤ê¤å¤¦¤¿
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£
ÁÄÊì¤ÈÊì¤¬ÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤Ë°é¤Ä¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤È¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥È¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤¿¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¥à¥ê¤Î¤Ê¤¤ÎÁÍý¡×¤Îºî¤êÊý¤òÄó°Æ¡£¸½ºß¤Ï¡ÖNHK¤¤¸¤Þ¤ê¤å¤¦¤¿¤Î¾®Ê¢¤¹¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡ÖNHK¤¤ç¤¦¤ÎÎÁÍý¡×¡ÖNHK¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡ÖCBC¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢WEB¡¦»¨»ï¾å¤Ç¤Î¥ì¥·¥Ô¾Ò²ð¤ä¡¢ÎÁÍý¶µ¼¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¡Ø¶Ë¶¹¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÀäÉÊ¡ª¼«¿æ¤´¤Ï¤ó¡Ù¡Ê¿·À±½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¤¸¤Þ¤´¤Ï¤ó¡Ù¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥¸¥ç¥Ã¥¡¼