最終的に“30−０”…しかし61分まで無得点。焦れる展開も指揮官は「得点を疑わなかった。いつか取れるだろうなと」【なでしこジャパン／女子アジア杯】
「ワンサイドゲームだった」
指揮官がそう振り返ったように、なでしこジャパンが一方的に押し込む試合となった。支配率は90％、シュート数は30−０。ただ、スコアは――。
なでしこジャパンは３月４日、夏のオーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第１節で、台湾と対戦した。
守備を固める相手に手を焼き、１点が遠い状況が続いたなか、61分に高橋はなのパスから谷川萌々子が仕留め、ようやく先制点を奪取。さらに、90＋２分に千葉玲海菜→清家貴子の途中出場コンビの連係で追加点を挙げ、２−０で台湾を下した。
このまま点が取れないのか...。スコアレスドロー発進が頭をよぎるような展開となったが、日本ベンチは勝利を確信していたようだ。
ニルス・ニールセン監督は試合後のインタビューで、記事冒頭の一言を伝えた後、「２−０で初戦を制したということで、得点を疑わなかったので、いつか取れるだろうなと思っていた」と口に。そして今後のインド戦（７日）、ベトナム戦（10日）に向けて、改善点をこう示した。
「もしかしたら２戦目も同じような対戦になるかなと思う。深い位置での走り込みや、クロスへの走り込みが、もうちょっと直接的にゴールに向かうような動きがあっても良かった。あとはもうちょっとスピードがあれば、より良かったのかなと思っている」
日本は４年前の前回大会で、優勝した中国相手に２−２、PK戦の末に準決勝で敗退した。雪辱を胸に、２大会ぶりの３回目のアジア制覇を果たせるか。
なお、今大会は来年にブラジルで開催されるワールドカップのアジア予選を兼ねており、６チーム（上位４チームと準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフに勝利した２チーム）がブラジルへの切符を手にする。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこジャパンには谷川萌々子がいる！台湾守備をこじ開けた鮮烈弾
