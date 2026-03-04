「獲得したのは天才的だった」ブンデス移籍で即レギュラー！躍動する27歳サムライ戦士をドイツメディアが絶賛！「彼には適応期間など必要なし」「センセーショナルな偉業」
今冬にアビスパ福岡からブンデスリーガのザンクトパウリに移籍した日本代表DF安藤智哉は、デュエルの強さと安定したフィードを武器にすぐさまレギュラーの座を奪取。海外初挑戦にもかかわらず、もう何年もドイツでプレーしているかのように躍動している。
ドイツメディアも称賛を惜しまない。『MOPO』は「ウインターブレイク中に安藤を獲得したのはまさに天才的な判断だったという意見が広く共有されている」と綴っている。
「この日本人選手は６試合でフル出場し、３人の守備陣（エリック・スミト、ハウケ・ヴァール、ジェームズ・サンズ）と共に印象的なプレーを見せ、シュツットガルト戦の勝利では自らも主役を務めた。新しい大陸、新しい国、新しいクラブ、新しいチームメイト、新しい言語への適応期間？ 彼には適応期間などなかった。いや、その必要もなかったのだ」
同メディアは「27歳の安藤はここ数週間でセンセーショナルな偉業を成し遂げた。他の言葉で表現する術はほとんどなく、スタッツがそれを裏付けている」と強調。「リーグで４番目に高いタックル成功率を誇るCBで、デュエルの勝率66.27％を誇り、しかもすべてファウルなしで達成している。安藤はチームを支える柱の一人である」と賛辞を続けた。
直近のホッフェンハイム戦は「筋肉系の負傷」で欠場したものの、すぐに復帰できる見込み。チームメイトから“デンジャー”の愛称で親しまれているCBは、再び輝きを放つはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
