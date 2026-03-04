YOASOBI「群青」ストリーミング累計9億再生突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが2020年9月1日に配信リリースした楽曲「群青」が、3月4日公開（集計期間：2026年2月23日～3月1日）のBillboard JAPANチャートにおけるストリーミング集計で累計9億回再生を突破した。

■リリースから5年を迎えてもなお、幅広い世代から愛される楽曲

漫画『ブルーピリオド』にインスパイアされ、ブルボン“アルフォートミニチョコレート”のCMソングとして書き下ろされた「群青」。2020年9月1日に配信リリースされ、2021年には日本テレビ系『スッキリ』内の全国高校生ダンス部応援企画「ダンス ONE プロジェクト’21」のテーマ曲に起用。同年末の『NHK紅白歌合戦』で披露された。

2022年には『第94回選抜高校野球大会』の入場行進曲となり、2023年には洋服の青山60周年特別企画動画『青は、進めだ。2024エール篇』として、高校生が「群青」を合唱でカバーし、一本のストーリー化した映像作品が公開された。

さらに、2024年1月には、日本マクドナルド株式会社が企画する、ポテトが揚がったときのあの“音”とアーティストとのコラボ『ティロリミックス』プロジェクトにて、YOASOBI「群青」×Vaundy「花占い」×「ティロリ♪」音をマッシュアップした楽曲「ティロリミックス2024」のMVが公開。リリースから5年を迎えてもなお、幅広い世代から愛される楽曲となっている。

