日経225オプション3月限（4日日中） 5万円プットが出来高最多1400枚
4日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3万928枚だった。うちプットの出来高が2万348枚と、コールの1万580枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の1400枚（349円高555円）。コールの出来高トップは6万円の838枚（55円安60円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 0 1 70000
7 -1 1 69500
25 -1 1 69000
111 -1 1 68500
648 -1 1 68000
260 -1 1 67500
32 -1 1 67000
137 0 2 66500
103 -1 2 66000
44 0 3 65500
354 -1 3 65000
93 -3 4 64500
600 -3 5 64000
109 -5 7 63500
353 -4 9 63000
128 -7 12 62500
466 -10 16 62000
33 -12 19 61875
17 -1 29 61750
21 -11 25 61625
366 -14 23 61500
6 -14 26 61375
14 -18 28 61250
4 -19 29 61125
681 -23 32 61000
2 31 60875
6 -22 41 60750
6 -32 38 60625
149 -34 44 60500
6 59 60375
45 -43 51 60250
8 -31 75 60125
838 -55 60 60000
31 -32 98 59875
23 -73 70 59750
13 -58 99 59625
277 -84 86 59500
18 -86 95 59375
32 -101 98 59250
20 -98 111 59125
673 -129 116 59000 4050 +1320 1
25 -145 132 58875
43 -152 143 58750
8 -435 145 58625
272 -185 170 58500 4585 +1950 2
19 289 58375
51 -232 193 58250
37 -536 299 58125
760 -258 232 58000 4035 +1715 5
37 260 57875
43 -301 264 57750 3890 +2810 9
24 305 57625
137 -340 325 57500 4035 +2295 36
32 375 57375
39 -410 350 57250
8 380 57125
516 -385 465 57000 3050 +1420 25
3 455 56875
14 -495 490 56750 3085 +1540 1
6 -310 730 56625
180 -490 620 56500 2900 +1510 17
8 -330 825 56375
36 -550 680 56250 2665 +1335 6
1 1125 56125
278 -630 800 56000 2565 +1380 59
