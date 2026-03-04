　4日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3万928枚だった。うちプットの出来高が2万348枚と、コールの1万580枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の1400枚（349円高555円）。コールの出来高トップは6万円の838枚（55円安60円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　 0　　　 1　　70000　
　　 7　　　-1　　　 1　　69500　
　　25　　　-1　　　 1　　69000　
　 111　　　-1　　　 1　　68500　
　 648　　　-1　　　 1　　68000　
　 260　　　-1　　　 1　　67500　
　　32　　　-1　　　 1　　67000　
　 137　　　 0　　　 2　　66500　
　 103　　　-1　　　 2　　66000　
　　44　　　 0　　　 3　　65500　
　 354　　　-1　　　 3　　65000　
　　93　　　-3　　　 4　　64500　
　 600　　　-3　　　 5　　64000　
　 109　　　-5　　　 7　　63500　
　 353　　　-4　　　 9　　63000　
　 128　　　-7　　　12　　62500　
　 466　　 -10　　　16　　62000　
　　33　　 -12　　　19　　61875　
　　17　　　-1　　　29　　61750　
　　21　　 -11　　　25　　61625　
　 366　　 -14　　　23　　61500　
　　 6　　 -14　　　26　　61375　
　　14　　 -18　　　28　　61250　
　　 4　　 -19　　　29　　61125　
　 681　　 -23　　　32　　61000　
　　 2　　　　　　　31　　60875　
　　 6　　 -22　　　41　　60750　
　　 6　　 -32　　　38　　60625　
　 149　　 -34　　　44　　60500　
　　 6　　　　　　　59　　60375　
　　45　　 -43　　　51　　60250　
　　 8　　 -31　　　75　　60125　
　 838　　 -55　　　60　　60000　
　　31　　 -32　　　98　　59875　
　　23　　 -73　　　70　　59750　
　　13　　 -58　　　99　　59625　
　 277　　 -84　　　86　　59500　
　　18　　 -86　　　95　　59375　
　　32　　-101　　　98　　59250　
　　20　　 -98　　 111　　59125　
　 673　　-129　　 116　　59000　　4050 　 +1320　　　 1　
　　25　　-145　　 132　　58875　
　　43　　-152　　 143　　58750　
　　 8　　-435　　 145　　58625　
　 272　　-185　　 170　　58500　　4585 　 +1950　　　 2　
　　19　　　　　　 289　　58375　
　　51　　-232　　 193　　58250　
　　37　　-536　　 299　　58125　
　 760　　-258　　 232　　58000　　4035 　 +1715　　　 5　
　　37　　　　　　 260　　57875　
　　43　　-301　　 264　　57750　　3890 　 +2810　　　 9　
　　24　　　　　　 305　　57625　
　 137　　-340　　 325　　57500　　4035 　 +2295　　　36　
　　32　　　　　　 375　　57375　
　　39　　-410　　 350　　57250　
　　 8　　　　　　 380　　57125　
　 516　　-385　　 465　　57000　　3050 　 +1420　　　25　
　　 3　　　　　　 455　　56875　
　　14　　-495　　 490　　56750　　3085 　 +1540　　　 1　
　　 6　　-310　　 730　　56625　
　 180　　-490　　 620　　56500　　2900 　 +1510　　　17　
　　 8　　-330　　 825　　56375　
　　36　　-550　　 680　　56250　　2665 　 +1335　　　 6　
　　 1　　　　　　1125　　56125　
　 278　　-630　　 800　　56000　　2565 　 +1380　　　59　