　4日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7554枚だった。うちプットの出来高が6170枚と、コールの1384枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の976枚（1115円高2320円）。コールの出来高トップは7万円の112枚（2円高18円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　68　　　+1　　　 4　　75000　
　　22　　　-1　　　 7　　72500　
　 112　　　+2　　　18　　70000　
　　30　　　-3　　　22　　69000　
　　43　　　 0　　　34　　68000　
　　48　　　+2　　　48　　67000　
　　30　　　-9　　　60　　66000　
　　35　　 -13　　　87　　65000　
　　 2　　 -16　　 115　　64500　
　　30　　 -26　　 118　　64000　
　　12　　 -32　　 134　　63500　
　　23　　 -38　　 177　　63000　
　　 9　　 -44　　 212　　62500　
　　36　　 -90　　 220　　62000　
　　 2　　　　　　 267　　61875　
　　 2　　　　　　 305　　61750　
　　 4　　 +30　　 385　　61500　
　 107　　-140　　 320　　61000　
　　 8　　-145　　 380　　60500　
　　 1　　　　　　 470　　60250　
　　 1　　　　　　 535　　60125　
　　98　　-195　　 440　　60000　
　　 1　　　　　　 605　　59875　
　　 3　　　　　　 490　　59750　
　　13　　-210　　 545　　59500　
　　 4　　-430　　 740　　59250　
　　52　　-285　　 625　　59000　
　　 8　　　　　　 885　　58750　
　　 2　　-275　　 775　　58625　
　　53　　-310　　 750　　58500　
　　 2　　　　　　 815　　58375　
　　 1　　　　　　1060　　58250　　5000 　　　　　　　 2　
　　 1　　　　　　 965　　58125　
　　39　　-360　　 860　　58000　　3975 　 +1015　　　 1　
　　 2　　　　　　1115　　57875　
　　13　　-170　　1165　　57750　
　　 1　　-290　　1125　　57500　　4580 　 +2380　　　 8　
　　 4　　-455　　1115　　57250　
　　55　　-500　　1165　　57000　
　　79　　-620　　1255　　56750　
　　80　　-570　　1340　　56500　　3995 　　　　　　　 5　
　　12　　　　　　1570　　56125　
　　37　　　　　　1585　　56000　
　　 1　　　　　　1820　　55500　　2560 　　+475　　　 2　
　　46　 -1435　　2095　　55000　　3350 　 +1485　　　33　
　　13　　　　　　2290　　54500　　3060 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54125　　2715 　 +1715　　　 1　
　　89　　　　　　2555　　54000　　2770 　 +1295　　 352　
　　39　　　　　　2665　　53750　
　　　　　　　　　　　　　53500　　2610 　 +1260　　 375　
　　　　　　　　　　　　　53250　　2715 　 +1430　　　 5　
　　11　　　　　　3290　　53000　　2320 　 +1115　　 976　
　　　　　　　　　　　　　52750　　2315 　 +1555　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　52500　　2140 　 +1440　　 462　
　　　　　　　　　　　　　52375　　2180 　 +1335　　　11　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1875 　　+925　　　87　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1285 　　+455　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51750　　2270 　 +1440　　　13　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1725 　 +1165　　　 4　