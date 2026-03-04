日経225オプション4月限（4日日中） 5万3000円プットが出来高最多976枚
4日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7554枚だった。うちプットの出来高が6170枚と、コールの1384枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の976枚（1115円高2320円）。コールの出来高トップは7万円の112枚（2円高18円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
68 +1 4 75000
22 -1 7 72500
112 +2 18 70000
30 -3 22 69000
43 0 34 68000
48 +2 48 67000
30 -9 60 66000
35 -13 87 65000
2 -16 115 64500
30 -26 118 64000
12 -32 134 63500
23 -38 177 63000
9 -44 212 62500
36 -90 220 62000
2 267 61875
2 305 61750
4 +30 385 61500
107 -140 320 61000
8 -145 380 60500
1 470 60250
1 535 60125
98 -195 440 60000
1 605 59875
3 490 59750
13 -210 545 59500
4 -430 740 59250
52 -285 625 59000
8 885 58750
2 -275 775 58625
53 -310 750 58500
2 815 58375
1 1060 58250 5000 2
1 965 58125
39 -360 860 58000 3975 +1015 1
2 1115 57875
13 -170 1165 57750
1 -290 1125 57500 4580 +2380 8
4 -455 1115 57250
55 -500 1165 57000
79 -620 1255 56750
80 -570 1340 56500 3995 5
12 1570 56125
37 1585 56000
1 1820 55500 2560 +475 2
46 -1435 2095 55000 3350 +1485 33
13 2290 54500 3060 1
54125 2715 +1715 1
89 2555 54000 2770 +1295 352
39 2665 53750
53500 2610 +1260 375
53250 2715 +1430 5
11 3290 53000 2320 +1115 976
52750 2315 +1555 5
52500 2140 +1440 462
52375 2180 +1335 11
52000 1875 +925 87
51875 1285 +455 1
51750 2270 +1440 13
51500 1725 +1165 4
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
68 +1 4 75000
22 -1 7 72500
112 +2 18 70000
30 -3 22 69000
43 0 34 68000
48 +2 48 67000
30 -9 60 66000
35 -13 87 65000
2 -16 115 64500
30 -26 118 64000
12 -32 134 63500
23 -38 177 63000
9 -44 212 62500
36 -90 220 62000
2 267 61875
2 305 61750
4 +30 385 61500
107 -140 320 61000
8 -145 380 60500
1 470 60250
1 535 60125
98 -195 440 60000
1 605 59875
3 490 59750
13 -210 545 59500
4 -430 740 59250
52 -285 625 59000
8 885 58750
2 -275 775 58625
53 -310 750 58500
2 815 58375
1 1060 58250 5000 2
1 965 58125
39 -360 860 58000 3975 +1015 1
2 1115 57875
13 -170 1165 57750
1 -290 1125 57500 4580 +2380 8
4 -455 1115 57250
55 -500 1165 57000
79 -620 1255 56750
80 -570 1340 56500 3995 5
12 1570 56125
37 1585 56000
1 1820 55500 2560 +475 2
46 -1435 2095 55000 3350 +1485 33
13 2290 54500 3060 1
54125 2715 +1715 1
89 2555 54000 2770 +1295 352
39 2665 53750
53500 2610 +1260 375
53250 2715 +1430 5
11 3290 53000 2320 +1115 976
52750 2315 +1555 5
52500 2140 +1440 462
52375 2180 +1335 11
52000 1875 +925 87
51875 1285 +455 1
51750 2270 +1440 13
51500 1725 +1165 4