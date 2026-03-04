　4日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は114枚だった。うちコールの出来高が63枚と、プットの51枚を上回った。コールの出来高トップは5万6500円の35枚（1915円）。プットの出来高トップは4万5000円の18枚（1225円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　-5　　　15　　75000　
　　 3　　　　　　 131　　68000　
　　 3　　　　　　 280　　64000　
　　　　　　　　　　　　　61000　　6700 　 +1240　　　 5　
　　 2　　　　　　1730　　57000　
　　35　　　　　　1915　　56500　
　　19　　　　　　3075　　54000　
　　　　　　　　　　　　　51750　　2830 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 655 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　1225 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 485 　　+197　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　98 　　 +28　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　28000　　 102 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26000　　 180 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　16 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　17 　　 +12　　　 7　


株探ニュース