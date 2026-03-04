日経225オプション5月限（4日日中） 5万6500円コールが出来高最多35枚
4日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は114枚だった。うちコールの出来高が63枚と、プットの51枚を上回った。コールの出来高トップは5万6500円の35枚（1915円）。プットの出来高トップは4万5000円の18枚（1225円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -5 15 75000
3 131 68000
3 280 64000
61000 6700 +1240 5
2 1730 57000
35 1915 56500
19 3075 54000
51750 2830 12
45250 655 1
45000 1225 18
42000 485 +197 3
30000 98 +28 1
28000 102 1
26000 180 2
12000 16 1
10000 17 +12 7
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -5 15 75000
3 131 68000
3 280 64000
61000 6700 +1240 5
2 1730 57000
35 1915 56500
19 3075 54000
51750 2830 12
45250 655 1
45000 1225 18
42000 485 +197 3
30000 98 +28 1
28000 102 1
26000 180 2
12000 16 1
10000 17 +12 7
株探ニュース