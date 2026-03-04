分析システム『スタットキャスト』が導入されて12年目。今季から、スプリングトレーニング全球場でもトラッキングが利用可能になったという。

MLB公式のデータ部門に所属するデビッド・アドラー記者は3日（日本時間4日）、「今春もっとも印象的な指標を残した選手たち」と題した記事を掲載。若手有望株から殿堂入り級のスターまで、今春注目の選手をピックアップした。日本選手からはブルージェイズの岡本和真内野手が選ばれている。

■短期間で印象的な打撃を披露

アドラー記者は同記事の中で、注目選手の一人に岡本の名前を挙げた。岡本は今キャンプにおいて「7本の打球のうち5本がハードヒット（95マイル以上）」を計測。1本はクレイ・ホームズ投手の外角カーブを捉えたもので、打球速度103.4マイル（約166.4キロ）、飛距離431フィート（約131.3メートル）を記録した。

サンプル数こそ少ないものの、平均打球速度92.2マイル（約148.3キロ）は昨季のメジャー全体25位タイに相当。マイケル・ブッシュ内野手（カブス）やマット・チャップマン内野手（ジャイアンツ）など30本塁打前後を放ったスラッガーと遜色ない水準となっている。

岡本は現在、ワールド・ベースボール・クラシック出場のため日本代表「侍ジャパン」に合流中。17日（同18日）の決勝戦まで勝ち残れば、27日（同28日）のシーズン開幕戦まで10日ほどしか残されていない。限られた時間の中で、最終調整に臨むことになる。