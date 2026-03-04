米倉涼子、『劇場版ドクターX FINAL』地上波初放送に熱い思い「12年間の想いをすべて込めた映画に」
俳優の米倉涼子（50）が4日、自身のインスタグラムを更新。自身が主演を務める『劇場版ドクターX FINAL』が、19日午後7時から地上波初放送されることが決定したことを受け、作品への思いを語った。
【画像】亡くなった西田敏行さんの姿も『劇場版ドクターX』クランクアップ写真
同作は、2012年10月より7シリーズにわたりテレビ朝日系列で放送されてきたフリーランス外科医・大門未知子の活躍を描いたドラマの完結作。”失敗しない”大門未知子はどのようにして生まれたのかをひも解き、とある手術にこめられた未知子の覚悟と決意、そして圧巻の結末に心打たれる感動作となっている。
米倉は「ドクターX。12年間の想いをすべて込めた映画になりました」と同作に込めた熱い気持ちをつづり、「たくさんの手術、たくさんの出会い、そしてたくさんの『いたしません』。その一つひとつが、この作品に詰まっています」とし、視聴を呼びかけた。
