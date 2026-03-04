「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２７日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。現在、Ｘなどで大きな波紋を広げている仮想通貨「ＳＡＮＡＥ ＴＯＫＥＮ（サナエトークン）」を巡る騒動について言及し、著名人の知名度を悪用した投資スキームへ強い警戒を呼びかけた。

この問題は、Ｂｒｅａｋｉｎｇ Ｄｏｗｎなどを手がける溝口勇児氏が主体となるプロジェクト「Ｊａｐａｎ ｉｓ Ｂａｃｋ」から発行されたとされる仮想通貨を巡るもの。高市早苗氏側が公式Ｘで「承認も説明も受けていない」と否定する一方で、溝口氏側は「コミュニケーションを取ってきた」と主張しており、西村社長は「事実関係は本当に大丈夫なのか」と疑問を呈した。

西村社長は、同トークンの価格が一時約３０倍に高騰した後に急落した動きに注目し「必ず大損している人がいる。これね、本当に問題だなと」と指摘。投資は自己責任としつつも、自身の過去の経験や「空想」と断った上で、以下のような典型的なトークンモデルの構造を解説した。

１．限定発行をうたい資金調達を行う。

２．著名人の知名度やイベント・番組などを活用し、価格上昇を演出する。

３．価格が上がったところで、初期参加者が計画的に売り抜ける。

４．後発の参加者が「はしごを外された」状態になり、大きな損失を抱える。

西村社長は、こうした手法を「ババ抜きのよう」と表現。さらに「法律上問題にならないように設計されているのが、ずる賢い」と述べ、主催者が「社会のために正しいことをやっている」と声高に主張する点にも触れ「後々泣きを見ないよう、しっかり自己判断で投資をしてほしい」とファンや視聴者に向けて切実なメッセージを送った。