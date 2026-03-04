アニメ『サザエさん』で初代・波野イクラ役などを務めた声優の桂玲子さんが、2月22日に誤嚥性（ごえんせい）肺炎による呼吸不全のため亡くなったことが4日、所属事務所の公式サイトで発表されました。89歳でした。

東京俳優生活協同組合（俳協）の公式サイトでは「令和8年2月22日（日）午前9時33分、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました」と発表。通夜・葬儀については、親族の意向により、近親者のみで執り行われたということです。

俳協によると、桂さんは1937年2月8日生まれ、福岡県出身。1971年から2025年5月までの50年以上にわたり、アニメ『サザエさん』の初代・波野イクラ役を担当していたといいます。サザエさんでは、他にも初代かおりちゃん役、初代リカちゃん役も務めていました。

また、『フランダースの犬』の2代目・アロア役や、『一休さん』のさよちゃん役、『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』のオモッチャマ役など数々のアニメで活躍。また、『奥さまは魔女』など海外作品の吹き替えも務めていました。