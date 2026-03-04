ÅÁÀâ¤Î¸µ¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤ÈÄü¤á¤¿¡×¤¬¤óÀë¹ð»þ¤È¸½ºßÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¤¿¤À¡Ä¡×
¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¸µ¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤ÇÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¤·¤¿üâ¶¶¾»»Ö¡Ê60¡Ë¤¬4Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£Àë¹ð¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¤È¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ç¡¢¡Öº£²Æ¤«¤é¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ËÍ¤Ï¸½ºß¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸øÉ½¡£º£Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½é¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖºÇ¸å¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ë¤ÏÅÐÃÅ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ÎÉÂ¤È·üÌ¿¤ËÀï¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹îÉþ¤·¤Æ¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«³§ÍÍ¤Î¤Þ¤¨¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®ÉÂ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö8·î¤Ë´â¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¥á¥ê¡¼¤Î¤³¤È¤À¤±¡×¤È°¦¸¤¤ò°Æ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦Àë¹ð»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î¸å1¡¢2Ê¬ÄÀÌÛ¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤ÈÄü¤á¤¿¡£¤¿¤ÀÉÔ»×µÄ¤È¼«Á³¤È»à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¡×¤È²óÁÛ¡£Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¤ì¤Éç¹±ê¡¢¹çÊ»¾É¤Ç¤Î¤¿¤¦¤Á¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£À¸¤¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤ÀÈè¤ì¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢ÉÂ¤ÈÆ®¤¦¸½¾õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
üâ¶¶¤Ï¡ÖG¥á¥ó¡Ç75¡×¤ä¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¥¹¥¿¥ó¥È¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£22Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÏµ¥é¥¹¥È¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòÇ¯6·î¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÂÎ¤ÎÂÎÄ´¤âÍ¤êÂ¾¤ËÌ´¤ÈÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¹â¶¶¾»»Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥È¶È³¦¤«¤é°úÂà¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥°¤ÇÆþ±¡¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤Ò¤È·îÁ°¤«¤é¡¢CT¡¢°ß¥«¥á¥é¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¡¢MRI¸¡ºº¤Ê¤É·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¤¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¼ç¼£°å¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°å»Õ¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¡¡¸«²ò¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤â¾Ü¤·¤¤ÉÂ¾õ¡¢ÉÂ¸¶¤¬È½ÌÀ¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£