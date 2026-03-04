歌手の島谷ひとみが3月3日、Instagramを更新。親友である女優の国仲涼子と、ドラマで“おばちゃん”役で共演した際のツーショットを披露し、ファンからはその美貌に絶賛の声があがっている。

島谷は《お知らせです》とつづり、3日夜にテレビ新広島、8日夜にBSフジで放送されるTSS開局50周年記念ドラマ『未来電車“あの日”をあなたへ』に出演することを告知。

そして、《私の愛して止まない故郷、広島を舞台にした心温まる作品に、親友の国仲涼子との共演は胸が高鳴る想いで喜んで友情出演させていただきました。》と続け、ドラマでの“おばちゃん”役になった国仲とのツーショットや、舞台となるたばこ店の前に立つショットを公開した。

芸能担当記者が言う。

「同作品は、オール広島ロケで撮影され、第一章から第三章（1975年、2024年、2025年）の3つの時間軸で構成されています。国仲さん、長濱ねるさん、井上祐貴さんがメインで登場します。国仲さんは第一章で、原爆投下から30年が経ち、少しずつ復興を遂げつつある広島で、小さな喫茶店を切り盛りしながら、懸命に生きる女性の役を演じています。

島谷さんは、たばこ店のおばちゃん役で友情出演しています。島谷さんが歌手としてデビューする前、東京でレッスンしていた際に同じマンションに暮らしていた関係で知り合い、広島から上京した後に初めてできた友人が国仲さんです。そのときからいまでも親友関係は続いています」

2人は2002年にドラマ『探偵家族』（日本テレビ系）第8話で初共演している。

島谷はさらに、投稿で《撮影はめちゃくちゃ楽しかったです 私達あいかわらずとっても仲良し 時を経て、2人で我々のおばあちゃんの時代の街のおばちゃん役をやらせていただくのは感慨深いものがありました。》とつづっている。

コメント欄にはファンから

《ひとみちゃん、とっても可愛らしいおばちゃんでしたよ〜。》

《ふだんと違う雰囲気のメガネ姿がセクシーすてきです》

《国仲涼子さんも島谷ひとみさんも…素敵でしたよぉ》

などと島谷と国仲の美貌を絶賛する声が寄せられるとともに、

《お二人の仲の良さが伝わってきます》

と、親友同士の共演を喜ぶ声もあがっている。

2人はバラエティ番組でも共演し、話題になっていた。2025年11月22日に放送された情報バラエティ番組『土曜はナニする!?』（フジテレビ系）のなかの「日帰り ぷらっとりっぷ」コーナーで、鎌倉への仲よし2人旅で共演。前日の11月21日、島谷はInstagramで《私にとって大切な人 愛しの涼子と鎌倉に旅をしに行って来ました》《とってもレアです》などとつづり、番組を告知していた。このとき、コメント欄には《めっちゃ仲がいいんですね。意外でした。国仲さんも凄く楽しそうでほんとうに仲がいいんだなぁ〜と思い羨ましかったです。》という声も出るなど、あらためて国仲との仲のよさをファンは認識させられたようだ。

「国仲さんは、俳優の向井理さんとの間に2人のお子さんをもうけていますが、2人とも小学生で、まだまだ子育てに手のかかる時期です。さらに、小説家の宇野千代さんをモデルとし、石橋静河さんがヒロインを演じる2026年後期のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』に、国仲さんはヒロインの継母役で出演する予定ですから、島谷さんとゆっくり会う時間は今後しばらくは、なかなか作れないかもしれませんね」（前出・芸能担当記者）

ドラマの撮影とはいえ、親友との共演は楽しい時間だったに違いない。