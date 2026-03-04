こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分まで｢Amazon新生活先行セール｣を開催中。

現在、120余年の実績を誇る、医学的知識と数多くの臨床的経験をもとに設立されたグローバルフットケア専門ブランド・Dr.Scholl（ドクター・ショール）のインソール「ジェルアクティブ ワーク」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

ドクターショール ジェルアクティブ インソール ワーク 立ち仕事用 M (25.5cm-29.5cm) 1,104円 （40%オフ） Amazonで見る PR PR

動く度に衝撃を吸収するジェル構造で足の疲れを底から変える、Dr.Schollの「ジェルアクティブ ワーク」 が40％オフ！

立ちっぱなし、歩きっぱなしの1日を少しでも快適に。

動くたびにジェルが衝撃を吸収し、足への負担を軽減する、Dr Scholl（ドクター・ショール）の「ジェルアクティブ ワーク」。

防臭・消臭機能と通気性素材で、長時間でもさわやかさをキープするアイテムが40％オフの大特価で購入できます。

本製品は、立ち仕事や歩き回る仕事向けに設計されたインソールです。

最大の特長は、動く度にジェルが衝撃を吸収し、足にかかる負担をやわらげる構造で、硬い床の上での作業や長時間の移動での、足裏へのダメージを軽減します。

また、ジェルアクティブテクノロジーが優れた衝撃吸収性とクッション性を実現。

セミハードジェルパッドが土踏まずからかかとをしっかりサポートし、ソフトジェルパッドが特に負担が掛かるかかとへの衝撃をやわらげてくれます。

防臭・通気性素材で1日中さわやか

表面には防臭・消臭作用のあるフレッシュドライ生地を採用し、さらに通気性の高い穴あき素材でムレを軽減。ブーツ、カジュアルシューズ、運動靴など幅広いシューズに対応します。

サイズはガイドラインに沿ってカットできる仕様で、自分の足サイズに合わせて調整可能。普段から履いている靴にそのまま使える手軽さも魅力です。

ジェルが動くたびに衝撃を吸収し、立ち仕事の足をサポート。さらに防臭・消臭機能と通気性素材で快適さも確保。

新生活を機に、カットして使える柔軟さも備えたインソール「ジェルアクティブ ワーク」を取り入れて、働く足元に変化を与えてみませんか？

ドクターショール ジェルアクティブ インソール ワーク 立ち仕事用 M (25.5cm-29.5cm) 1,104円 （40%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Dr Schollの商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2026年3月4日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢Amazon新生活先行セール｣