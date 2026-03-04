【アーケードアーカイブス プランプポップ】 3月5日 配信予定 価格： 837円（PS4版） 838円（Switch版） 【アーケードアーカイブス2 プランプポップ】 3月5日 配信予定 価格：1,100円（PS5/Xbox Series X|S/Switch2版） プレイ人数：1～2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス プランプポップ」を3月5日より配信する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。

また同日より、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用「アーケードアーカイブス2 プランプポップ」も配信される。価格は1,100円。

「プランプポップ」は1987年にタイトーから発売されたアクションゲーム。主人公はPLUMP ANIMALの親子で、両親がトランポリンを操作し、子供をジャンプさせて上空の敵をやっつける。2人同時プレイで、2組の親子が協力し合って攻略するのも楽しい作品となっている。

【スクリーンショット】

※Nintendo SwitchおよびPS4版の「アーケードアーカイブス プランプポップ」を購入している場合、Nintendo Switch2およびPS5版の「アーケードアーカイブス2 プランプポップ」を、所有者割引価格の各330円で購入できる。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなどを行なう公式番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeにて生配信されている。

3月5日は「プランプポップ特集」となり、タイトーの外山氏とお林氏が出演する。

□YouTubeのハムスターのチャンネル

(C) TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation