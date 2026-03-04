乃木坂46川崎桜、5期生センター曲「17分間」オマージュ衣装でニースの街歩く 1st写真集4種の裏表紙解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/03/04】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）。このたび、通常版、セブンネットショッピング版、楽天ブックス版、Sony Music Shop版の裏表紙計4種が公開された。
通常版の裏表紙は、制服風衣装でニースの街並みを歩く写真。制服風衣装は自身の乃木坂46・5期生センター曲『17分間』をオマージュしたもの。
セブンネットショッピング版の裏表紙は、画角いっぱいに寄った1枚。夜に撮影され、ランプの灯りに照らされて儚げな表情を浮かべている。
楽天ブックス版の裏表紙は、赤いドレスを着用し、アンニュイな表情を浮かべる1枚。抜けにはニースの観光名所、マセナ広場が写っている。
Sony Music Shop版の裏表紙は、花束を胸に抱えて笑顔を浮かべる1枚。ニースの市場で撮影され、この日は色々な路面店で買い物を楽しんだ。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
◆川崎桜、4種の裏表紙解禁
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
