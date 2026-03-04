中村江里子アナ「フリフリ水着を着てみました」全身ショットに反響「人形みたいなプロポーション」「脚がまっすぐで綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/04】フリーアナウンサーの中村江里子が3月3日、自身のInstagramを更新。タイのバカンスでの「フリフリ水着」姿を公開した。
【写真】56歳ミラノ移住の元フジアナ「人形みたいなプロポーション」まっすぐ美脚際立つ水着姿
中村は「ちょっとフリフリ水着を着てみました」とコメントし、家族とのタイでのバカンス中の水着姿の動画を公開。プライベートプールと思われる場所のプールサイドで、つばの広い麦わら帽子をかぶってサングラスをかけ、胸元にフリルのついたワンショルダーの水着に白いショートパンツを着用した姿を公開した。
また、動画の最後には赤や青の配色のストライプ柄のビキニや黒いビキニなどの水着コレクションも披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「脚がまっすぐで綺麗すぎる」「圧倒的な美しさ」「素敵でうっとり」「人形みたいなプロポーション」などと反響が寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にバルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
