櫻坂46中嶋優月、一緒に映画観に行ったメンバー明かす「誘ってもらって」
【モデルプレス＝2026/03/04】櫻坂46の松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青が4日、都内で開催された「アニメ化してほしいマンガランキング 2026」授賞式に出席。中嶋が一緒に映画を観に行ったメンバーを明かした。
【写真】櫻坂46中嶋優月、一緒に映画観に行ったメンバー
森田は「帰ってきましたね」と笑顔を見せて「昨年に引き続き、まさか2年連続でアンバサダーを務めさせていただけると思っていなかったので、すごく光栄に、嬉しく思っていますし、今年もアンバサダーを2年連続で務めさせていただけるということで、私たちも気合十分入っておりますので。2日間、皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思っています」とコメント。中嶋は「以前より、櫻坂46のメンバーと一緒にアニメを見ることがすごく増えて、それこそ的野に誘ってもらって、『鬼滅の刃』の映画を観に行ったり。あとはつい一昨日くらいに、メンバーの小島（凪紗）に15作品くらい細かくアニメを教えてもらって、これからいっぱい観る予定です」と明かした。
松田は「過去のランキングに入っていた『SPY×FAMILY』は本当に大好きで。ちょっと前のバスジャック事件のお話もそうでしたし、やっぱり私は、アーニャちゃんとダミアンくんの2人の関係性というのがすごく好きで。2人のやり取りにいつも、胸がキュン〜！可愛い！ってなってますね。最高です！本当に！」と笑顔。谷口は「『怪獣8号』が個人的に大好きで。ゲームもちょくちょくやったりしているんですけど、次期の制作も決定したので、また見直して、次期に備えたいと思います」と期待を込めた。
森田は「『【推しの子】』がすごく好きで、同じアイドルとして初めて作品を読んだときに、共感できる部分もありますし、考えさせられる部分もありますし、と思ったらどんどん物語も深いところへ進んでいくのを見て、そういうダークさみたいな部分にもフューチャーされていたので。しかも、アニメは作画がとっても綺麗で。めちゃめちゃ綺麗なので。そういう部分もすごくどんどん引き込まれていくので、これからも楽しみな作品です」とコメント。中嶋は「『幼稚園WARS』は、幼稚園が舞台なのですごく可愛いらしくて、愛おしいシーンがいっぱいあって、そこもすごく好きだったんですけど、アクションシーンは一気に変わって。絵柄もちょっと変わりますし、ストーリー性にすごく引き込まれました。読めば読むほどのめり込んでいくものなので、多くの方にもっともっと読んでいただけたら嬉しいなって思いました」と笑顔で語った。
ノミネート作品について、的野は「『写らナイんです』っていう漫画。私はホラー系の映画だったりコンテンツを見るのがすごく好きなので、ホラー系っていうのを聞いて、すごく興味を持ちましたし、ホラーだけじゃなくて、コメディ要素も入っているということで。ホラー系のコンテンツの中では新鮮なのかなと思っているので、そこも気になりますので、注目してこれから見ていきたいなって、すごく思いました」と話していた。
「アニメ化してほしいマンガランキング」とは、これまでに販売されたマンガ単行本、または連載中の作品の中から、”アニメ化してほしいと思うマンガ”や、”大勢の人に見てほしい”と思う作品が、一般投票によって選ばれる「AnimeJapan」の恒例行事。 今年で9回目の開催となり、昨年は総投票数15万票を超え、SNSを中心に大きな盛り上がりを見せた。櫻坂46のメンバーは2年連続でAnimeJapanのアンバサダーを務める。この日のMCは天津飯大郎が昨年に続き務めていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻坂46中嶋優月、一緒に映画観に行ったメンバー
◆中嶋優月、一緒に映画を観に行ったメンバー明かす
森田は「帰ってきましたね」と笑顔を見せて「昨年に引き続き、まさか2年連続でアンバサダーを務めさせていただけると思っていなかったので、すごく光栄に、嬉しく思っていますし、今年もアンバサダーを2年連続で務めさせていただけるということで、私たちも気合十分入っておりますので。2日間、皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思っています」とコメント。中嶋は「以前より、櫻坂46のメンバーと一緒にアニメを見ることがすごく増えて、それこそ的野に誘ってもらって、『鬼滅の刃』の映画を観に行ったり。あとはつい一昨日くらいに、メンバーの小島（凪紗）に15作品くらい細かくアニメを教えてもらって、これからいっぱい観る予定です」と明かした。
◆松田里奈・森田ひかる・谷口愛季・中嶋優月・的野美青、好きな漫画は？
松田は「過去のランキングに入っていた『SPY×FAMILY』は本当に大好きで。ちょっと前のバスジャック事件のお話もそうでしたし、やっぱり私は、アーニャちゃんとダミアンくんの2人の関係性というのがすごく好きで。2人のやり取りにいつも、胸がキュン〜！可愛い！ってなってますね。最高です！本当に！」と笑顔。谷口は「『怪獣8号』が個人的に大好きで。ゲームもちょくちょくやったりしているんですけど、次期の制作も決定したので、また見直して、次期に備えたいと思います」と期待を込めた。
森田は「『【推しの子】』がすごく好きで、同じアイドルとして初めて作品を読んだときに、共感できる部分もありますし、考えさせられる部分もありますし、と思ったらどんどん物語も深いところへ進んでいくのを見て、そういうダークさみたいな部分にもフューチャーされていたので。しかも、アニメは作画がとっても綺麗で。めちゃめちゃ綺麗なので。そういう部分もすごくどんどん引き込まれていくので、これからも楽しみな作品です」とコメント。中嶋は「『幼稚園WARS』は、幼稚園が舞台なのですごく可愛いらしくて、愛おしいシーンがいっぱいあって、そこもすごく好きだったんですけど、アクションシーンは一気に変わって。絵柄もちょっと変わりますし、ストーリー性にすごく引き込まれました。読めば読むほどのめり込んでいくものなので、多くの方にもっともっと読んでいただけたら嬉しいなって思いました」と笑顔で語った。
ノミネート作品について、的野は「『写らナイんです』っていう漫画。私はホラー系の映画だったりコンテンツを見るのがすごく好きなので、ホラー系っていうのを聞いて、すごく興味を持ちましたし、ホラーだけじゃなくて、コメディ要素も入っているということで。ホラー系のコンテンツの中では新鮮なのかなと思っているので、そこも気になりますので、注目してこれから見ていきたいなって、すごく思いました」と話していた。
◆「アニメ化してほしいマンガランキング」
「アニメ化してほしいマンガランキング」とは、これまでに販売されたマンガ単行本、または連載中の作品の中から、”アニメ化してほしいと思うマンガ”や、”大勢の人に見てほしい”と思う作品が、一般投票によって選ばれる「AnimeJapan」の恒例行事。 今年で9回目の開催となり、昨年は総投票数15万票を超え、SNSを中心に大きな盛り上がりを見せた。櫻坂46のメンバーは2年連続でAnimeJapanのアンバサダーを務める。この日のMCは天津飯大郎が昨年に続き務めていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】