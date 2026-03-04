こう合わせればいいのか！【無印良品】大人のシャレ見え♡「デニムコーデ」

人気が続いているデニム。おしゃれに着こなしたいけれど、いつもコーデがワンパターンになりがち。そんな大人女性のために【無印商品】のおしゃれスタッフさんによる「デニムコーデ」を紹介します。簡単にこなれ見えが狙えるレイヤードスタイルをピックアップしたので、ぜひ真似してみて。

黒のアイテムで引き締めて大人顔コーデに

【無印良品】「婦人 木の実から作ったカポック混 デニムコクーンパンツ」\4,990（税込）

ゆったりと曲線を描くコクーンシルエットのデニムパンツ。リラックス感があり、こなれ見えしながら体型カバーが狙えます。大人が上品に着こなすなら、シーズンムードUPも狙える爽やかなストライプシャツと合わせるのもおすすめです。インナーや小物はブラックを選ぶと、着こなしがキリッと引き締まりそう。

白 × ブルーでまとめた爽やかな好印象コーデ

春夏トレンドとして注目したいブルーのデニムパンツは、オフ白のメッシュカーディガンと合わせれば、春の訪れを感じる軽やかなコーデに。トップスはタックインしてベルトで引き締めると、デニムパンツがハイウエストなので、スタイルアップに期待できます。

