【レイ ビームス】スタッフが本気アイテムで提案する春服SNAP

まだまだ肌寒い日が続いても、アパレル業界はすっかり春！ そこで、今年50周年を迎えるビームスのなかから、【レイ ビームス】にフォーカスして春服スナップを実施。スタッフが自腹買いを検討するほど惚れ込んだアイテムを個性豊かに着こなします。

質感と素材で遊ぶヌーディカラーのコーディネート

李未玲さん（バイヤー）

本気アイテム：サンディー リアングのトップス

トップス \56,650／サンディー リアング、チュールキャミソール\35,200、パンツ\83,600／ともにチカ キサダ（ビームス ウィメン 原宿）、その他／本人私物

「秋冬からドット柄が気になっていて、見つけた瞬間に目を奪われました。全体的にベージュを基調にしてニュートラルカラーでまとめつつ、サテンやチュールなど、素材感で遊んでいます。毎シーズン春になると鮮やかな色が着たくなっていたのですが、今季はモノトーンな気分。素材や柄で楽しんでいきたいです」

レディライクにまとめたグランジファッション

西垣綾乃さん（ビームス プレス）

本気アイテム①：77circaのカーディガン

カーディガン\27,500（2月27日発売※一部店舗を除く）／77circa × レイ ビームス、中に着たポロシャツ\9,790／ピカデリー × レイ ビームス、スカート\14,850／レイ ビームス、アイウェア\6,380／ノーアイディア、シューズ\19,800／レメ（すべてレイ ビームス 新宿）、その他／本人私物

「ダブルジップで空き具合を調整できるうえにハーフにもロングにもなるスリーブデザインで、幅広い着こなしが楽しめるカーディガンは、本気でおすすめです！ 今回はレイヤードを楽しみたかったので、袖をうしろでまとめています。全体的にきれいめを意識しつつ、古着Tシャツを再構築したカーディガンでこなれ感を演出しました」

本気アイテム②：プーマ × レイ ビームスのスニーカー

スニーカー\13,200（3月3日発売※一部店舗を除く）／プーマ × レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）

「レイ ビームスで初めて別注したH-STREETも気になっています。2000年代に立ち返るような素材とカラーリングがツボです」

襟もとが華やぐエッジの効いたモードカジュアル

丸尾萌乃さん（バイヤー）

本気アイテム①：ミヤオ × レイ ビームスの別注ブラウス

シャツ\37,400／ミヤオ × レイ ビームス、パンツ\12,100／アディダス、ブーツ\48,400／モリーニ（すべてビームス ウィメン 原宿）、その他／本人私物

「華やかで上品なブラウスですが、春先ははおりとしてコーディネートするのもおすすめです。ハーフパンツやTシャツなどのカジュアルアイテム & 存在感のある小物と合わせて、モードテイストに。肌見せファッションが好きなので、あたたかくなるのが待ち遠しいです（笑）」

本気アイテム②：アンダーソン ベルのキャップ

キャップ\18,700／アンダーソン ベル（ビームスウィメン原宿）

「レーシングドライバーのユニフォームのようなコントラストの強い配色に、大小さまざまなフォントで施されたブランドロゴが存在感大。スタイリングにアクセントを加えたいときに活躍してくれそうです」

ビームス50周年を盛り上げるべく、ファッションが楽しくなるようなプレイフルなアイテムが揃う【レイ ビームス】。ぜひチェックしてみて！

※価格はすべて税込みです。