回転寿司チェーン「スシロー」が、人気キャラクター「パペットスンスン」との2回目となるコラボレーションを、3月4日（水）から全国の店舗でスタートした。

パペットスンスン×スシロー第2弾 (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

パペットの国“トゥーホック”に住む6才のスンスンと仲間たちを描いた『パペットスンスン』とコラボした今回は、緑色のパペット「ツクツク」やピンク色の新キャラ「ファンファン」のデザインも加わり、様々な限定グッズが付いた寿司メニューやサイドメニューなどがラインアップしている。

コラボ限定クリアピック付きのメニューは前半と後半に分かれており、前半は「えびと蒸し帆立のバジルマヨチーズ炙り」（250円〜）と、「サーモンアボカド」（250円〜）がお目見えしている。

「パペットスンスンコラボ限定クリアピック付き えびと蒸し帆立のバジルマヨチーズ炙り」（250円〜） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

「パペットスンスンコラボ限定クリアピック付き サーモンアボカド」（250円〜） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

コラボ限定クリアピックは全5種で、前半はスンスンやノンノン、ツクツクたちが寄り添ったり手を広げたデザインで、背景が透明になっている。

コラボ限定ピック（前半：全5種）イメージ (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

背景が透明なので、スンスンたちをさまざまな場所に登場させることも (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

後半の3月18日（水）からは、前半と別デザインのコラボ限定ピック（全5種）が付いた「こだわりハンバーグにぎり」（250円〜）や「まぐたく巻」（250円〜）が登場する。

「パペットスンスンコラボ限定ピック付き まぐたく巻」（250円〜） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

コラボ限定ピック（後半：全5種）イメージ (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

キャラクターが寿司を楽しむ様子がデザインされたコラボ限定ステッカー（全5種）付きの「ふわふわ苺クリームのガトーショコラ」（350円〜）も販売。ステッカーには5％オフクーポンが付いている。



コラボ限定クリアカード（全3種）付きの「天然インド鮪7貫盛り」（1220円〜）は、カードの袋に、応募すると抽選で「パペットスンスンコラボ限定湯呑み2個セット」が当たる二次元コードが同封されている。

「パペットスンスンコラボ限定ステッカー付き ふわふわ苺クリームのガトーショコラ」（350円〜） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

コラボ限定ステッカー（全5種）イメージ (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

「パペットスンスンコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪7貫盛り」（1220円〜） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

パペットスンスンコラボ限定湯呑み2個セット (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

「パペットスンスンコラボ限定指人形マスコット付き ソフトドリンク」（1300円〜）は、スンスンがおすしのネタをギュッと抱えた、コラボ限定指人形マスコット（全3種）が付いてくる。

コラボ限定指人形マスコット（全3種）イメージ (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

3月18日（水）からは、コラボ限定クリアポーチ＆シール（全3種）付きの「ぷちローセット」（680円〜）も登場。そのほか、公式SNSで食事券が当たるキャンペーンも開催される。

「パペットスンスンコラボ限定クリアポーチ＆シール付き ぷちローセット」（680円〜） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

コラボ限定クリアポーチ＆シール（全3種）イメージ (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

スシローとパペットスンスンのコラボは、3月4日（水）から全国の店舗で開催。対象商品はいずれも数量限定で、ノベルティのデザインは全てランダムとなる。なお、持ち帰り、「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外。価格は税込み。



