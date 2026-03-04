大人気コスプレイヤーのえなこが4日、「第3回トップカバーアワード」大賞に選ばれた。トップカバーアワード実行委員会が公式サイトなどで発表した。



【写真】2年連続の表紙女王！トロフィーを手に笑顔を見せるえなこ

同賞は2025年1月～12月までに発売され、富士山マガジンサービス社が運営するオンライン書店「Fujisan.co.jp」で取り扱う雑誌を中心とする約10000誌を調査し、1年間で最も多く表紙を飾った人物を選出したもの。2023年の第1回は永瀬廉、第2回はえなこが大賞を受賞していた。



2024年に続き、25年も表紙女王の座に君臨したえなこ。ドレス姿でトロフィーを掲げる姿も公開された。えなこについて、同協会は「他の追随を許さない圧倒的な掲載数で、2年連続の総合1位という偉業を成し遂げました」と知らせ、「本アワードでは『殿堂入り』に認定いたします」と発表した。



えなこは大賞受賞について「グラビア活動を続ける中で、トップカバーアワードは私にとって一つの大きな目標でした。2年連続で1位を取ることができ、そして殿堂入りを果たせたこと、本当に嬉しく思っています」と喜びのコメントを発表。「2年前に男女混合のアワードになった時、正直『どうなるんだろう』と思う気持ちもありました。でも『それでも1位を取る』と決めて挑んできました。その結果が今回の殿堂入りにつながったことは、これまで頑張ってきてよかったと思える瞬間です」と思いを記した。



（よろず～ニュース編集部）