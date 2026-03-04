亡くなった世界的ミュージシャンのマイケル・ジャクソンさんが、空手の黒帯を持つ武道の達人だったことが明らかになった。幼少期、父のジョー・ジャクソンの方針で、ジャクソン5の兄弟たちと共に武道を学び、護身のための訓練を受けていたという。



この事実を語ったのは1998年にマイケルさんと出会った元ボディガードのマット・フィデス氏。スプーン曲げで知られるユリ・ゲラーの紹介で知り合い、信頼関係を築いたといい、「マイケルはすでに黒帯だった。さらに二段を目指したいと言われて驚いた」と振り返る。



マット氏は「彼は本当にうまかった。マイケルだけじゃない。ティトもジャーメインも全員だ。父のジョセフが『自分の身は自分で守れ』と徹底していた」と証言。さらに「マイケルのダンスを見れば分かる。蹴りや突き、受けの動きが全部入っている」と語った。



マイケルさんは故ブルース・リーさんの熱狂的なファンでもあり、截拳道の動きを研究。「燃えよドラゴン」「ドラゴンへの道」「ドラゴン危機一発」を何度も繰り返し観ていたという。マット氏は「一緒に観ると困るくらい、セリフを全部覚えていた」と笑い、「彼は偉大な人物たちが、なぜ時代を超えて評価されるのかを研究していた。ジェームス・ブラウンやチャップリン、フレッド・アステアも同じ。学んだものを自分の表現に落とし込んでいた」と明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）