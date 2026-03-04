パックご飯を製造販売する鶴岡市のドリームズファームが福島県で建設を進めてきた新たな工場が完成し、操業を始めました。新工場では、最大で年間およそ5000万食の生産が可能になります。



新工場は、ドリームズファームが福島県相馬市の中核工業団地内におよそ2.1ヘクタールの用地を取得し、建設を進めてきました。延べ床面積はおよそ6000平方メートルの鉄骨造り2階建てです。総事業費はおよそ40億円で、その2分の1を東日本大震災の復興に関する国の補助金が活用されました。

完成を記念した式典には、復興庁や相馬市などからおよそ160人が出席しテープカットするなどして操業を祝いました。ドリームズファームはコメ作りからパックご飯の製造・販売までを手掛けていて鶴岡工場に続き相馬工場は2か所目となります。





ドリームズファーム 東海林秀宣社長「当初は山形県内で第二工場を考えたが最近は災害も多く山形県の日本海側と太平洋側で福島県が候補になった。相馬市の熱烈な歓迎を受けて相馬に決定した」新工場は、無人搬送車を導入したのが大きな特徴で、段ボールに詰めた商品を自動で倉庫に保管したりトラックに積み込んだりする最新設備を取り入れました。相馬工場では最大で年間およそ5000万食の生産が可能となり鶴岡工場のおよそ1.5倍の生産能力を持つ製造拠点となります。主に東京や大阪など大都市向けに出荷されます。ドリームズファーム 東海林秀宣社長「物流の点では関東圏が近いので大口の出荷に対応できる工場になっている。今お米が高い世の中なので5キロ10キロ買うとなると大きな支出になる3個パックや10個パックなど大入りのパックもあるのでそういうのでご飯を食べることができるのが良い点値ごろ感を感じて更にその上でおいしい商品を提供できれば」ドリームズファーム相馬工場では3日から操業を開始しており、年間およそ40億円の売り上げを見込んでいます。