◆オープン戦 ＤｅＮＡ３―１中日（４日・横浜）

中日のドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）が４回１安打無失点と好投した。ドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）の後を受け、５回から登板。７回まで３イニング連続で３者凡退の快投を演じた。８回に２死満塁のピンチを迎えたが、相手のドラフト１位・小田康一郎内野手（青学大）との新人対決で二ゴロに打ち取り、切り抜けた。最速１５１キロの直球にスライダー、チェンジアップ、フォークなど変化球も安定。練習試合を含め、３試合で計７回無失点と好投を続けている。

試合後は「ゼロに抑えられたのはいいけど、結果オーライにしたくない」と第一声。初めて走者を背負った８回にピンチを広げた。「最近、走者が出てからの投球を練習できていない。ブルペンでセットポジションの投球をあまりしていなかったので反省点です」と気を引き締めた。収穫は「初登板と違って、ピンチでも物おじせず、気持ちの上げ下げがなかった」と実感。初体験のリリーフカーでの登場にも「笑ってしまいました。景色はよかったです」と余裕を見せた。

井上監督は「スピンの利いた、いいボール。いいラインも出ていた」と高評価。先発候補の新戦力だが「頭（先発）がいいのか、後ろ（リリーフ）でいくのか。オープン戦を見て選択していく」と語った。球威やマウンド度胸も踏まえ「ユーティリティーでできるという評価」と注目。救援陣は守護神の松山が左脇腹を痛め、新助っ人のアブレウもドミニカ強化国代表としてＷＢＣに出場することもあり、ルーキーの起用法も選択肢を広げて悩む。