HANA・KOHARU、『THE FIRST TAKE』新企画に登場 しなやかな身体表現とキレ味抜群の“音ハメ”で魅了 NAOKOに続き2人目
7人組ガールズグループ・HANAのKOHARUが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新たな一発撮り企画『HIGHLIGHT』に出演する。パフォーマンス映像がきょう4日午後10時にプレミア公開される。
【動画】HANA・KOHARU、“新たな自分”を強烈に提示したダンスパフォーマンス
『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏などさまざまなジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中の一人などその人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画だ。
きょう4日公開の『HIGHLIGHT』には、HANAのKOHARUが登場。HANAからは、先日公開され話題となったNAOKOに続いて2人目の登場となる。
タイトルは「Still Afraid, Still Alive」。“恐れながらも、それでも生きる”という強いメッセージを胸に、KOHARU自身の思いと葛藤をそのまま凝縮した2分間のパフォーマンスとなっている。コンテンポラリーとジャズダンスをベースに構築され、しなやかに流れる身体表現と、時折鋭く突き刺さるようなキレ味抜群の音ハメが交錯。繊細さと強さが同居するそのダンスは、これまでのイメージを鮮やかに塗り替え、“新たなKOHARUのアイデンティティ”を強烈に提示している。楽曲の一音一音に感情を乗せ、内面と真正面から向き合うKOHARUの姿が収められている。
HANAは、初めてメンバーが作詞作曲をした楽曲「ALL IN」も収録した1st Album『HANA』を2月にリリースし、話題を生んでいる。また、プロデューサーのちゃんみなが初めて監督を務めた「ALL IN」のミュージックビデオも公開され、注目を集めている。
