HANA・KOHARU、『THE FIRST TAKE』新企画に登場 しなやかな身体表現とキレ味抜群の“音ハメ”で魅了 NAOKOに続き2人目

HANA・KOHARU、『THE FIRST TAKE』新企画に登場 しなやかな身体表現とキレ味抜群の“音ハメ”で魅了 NAOKOに続き2人目