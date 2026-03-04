乃木坂46川崎桜1st写真集、裏表紙“4種”解禁【一覧】
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、4種の裏表紙が解禁された。
【一覧】乃木坂46川崎桜1st写真集”全4種”の裏表紙
通常版の裏表紙は、制服風衣装でニースの街並みを歩く写真。制服風衣装は自身の乃木坂46・5期生センター曲「17分間」をオマージュしたもの。
セブンネットショッピング版の裏表紙は、画角いっぱいに寄った1枚。夜に撮影され、ランプの灯りにに照らされて儚（はかな）げな表情を浮かべている。
楽天ブックス版の裏表紙は、赤いドレスを着用し、アンニュイな表情を浮かべる一枚。抜けにはニースの観光名所、マセナ広場が写っている。
Sony Music Shop版の裏表紙は、花束を胸に抱えて笑顔を浮かべる一枚。ニースの市場で撮影され、この日は色々な路面店で買い物を楽しんでいた。
写真集の撮影は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。また、撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。
