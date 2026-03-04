若槻千夏、実の兄は天才肌 その仕事ぶりに指原莉乃驚き「全然違うじゃないですか」
若槻千夏がMCを務めるテレビ朝日系心理テストバラエティー『若槻千夏のうるさい心理テスト』が3日に放送された。ゲストに指原莉乃が登場し、「もしも弟がいたら理想はどんなタイプ？」という妄想質問で明らかになった2人の“クセ”について爆笑トークが展開された。
【写真】ギャル時代?! 金髪にオレンジ色のメイド服姿の若槻千夏
まずは、理想の弟のタイプを「子犬系」「インテリ系」「スポーツ万能系」「お調子者系」の4つから選ぶ心理テストが実施された。指原は即答で「決まってます！」と反応。実の兄がスポーツ万能インテリで学校の先生をしているという指原は、理想の弟には正反対の「子犬系」を選んだ。指原が「昔の小池徹平さんや三宅健さんのような」と小学生の頃に憧れていたアイドルの名前を挙げると、若槻から「ファンなだけじゃない！」とツッコミが入る場面も。
一方、若槻も実は兄がいることを告白。車の修理系の仕事をしているといい、「オークションで9000円で車を買って一日、中に入って全部直すっていう人」と天才肌の兄のエピソードを披露。「(若槻と)全然違うじゃないですか」と指原を驚かせた。そんな若槻が選んだのは「お調子者系」。「兄と反対側いきたいから」と語る若槻に、指原も納得の様子だった。
この心理テストで分かるのは「甘え方のクセ」だという。若槻が選んだ「お調子者系」は、ストレートは少し恥ずかしい“ノリで甘えタイプ”。不安を明るさで解消し人間関係を構築するタイプだという。一方の指原が選んだ「子犬系」は“相手のために尽くしたい！支え愛タイプ”で、母性が強く、甘えたい気持ちを尽くすことで表現。守られたいより支えてあげたいと思うことで安心するタイプだと紹介された。
心理結果を受けた指原は、元カレと歩いていたところを若槻の子どもに目撃され、「さっしーが男の人と歩いていた」と伝えられたエピソードを披露。さらに「どんな人？」と聞かれた際には「変な人」と言われたことを明かし、スタジオの笑いを誘った。
