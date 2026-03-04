日テレ、嵐の特別番組放送は「決まっていることはありません」 “本音”もポロリ
日本テレビは4日、都内の同局で『2026年4月改編説明会』を実施。今年開催するツアーをもってグループ活動を終了する嵐の特番について言及した。
【写真】5人そろって柔らかな笑顔で…嵐のアーティスト写真
嵐が出演する特別番組の放送予定を問われると、同局コンテンツ戦略局 総合編成センター部長・大井秀一氏は「何も決まっていることはありません」と回答。「そりゃあ出てほしいっすよね」と本音をこぼしつつ、「でも、確定的に決まっていることはありません。交渉の過程にもこの場で申し上げることはないです」と伝えた。
嵐は、13日の北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）公演を皮切りに、5月31日の東京ドーム公演まで5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』を開催。これをもってグループ活動を終了することを発表している。
同局4月編成の改編テーマは「誰かと見たい、が、一番見たい。」。生活者に「新しさ」「熱」「親子・家族の時間」を届け、日テレのコンテンツに人を集め、コンテンツファン、日テレのファンを増やすことを目指す。改編率は全日6.6％、プライム14.8％、ゴールデン11.1％となった。
