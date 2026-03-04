【NASCAR】第3戦 DuraMax Texas Grand Prix（サーキット・オブ・ジ・アメリカズ／日本時間3月2日）

【映像】ピットでの信じられない光景（実際の様子）

米国を代表するレースエンターテインメント、NASCAR（ナスカー）の第3戦が開催された。レース中、ドライバーが別のドライバーと交代するという滅多に見られない一幕が見られ、ファンが騒然となった。

レースは終盤、残り21周で、1台のマシンのアクシデントによりイエローコーションが発せられた。数台のマシンがピットへ入っていく様子が映し出されたなか、アレックス・ボウマンの48号車がクローズアップされる。

マシンのすぐ隣で状況説明をしている米放送局FOXの女性レポーターの言葉を受け、解説のジャックアマノ氏が「ボウマンがレース序盤から体調不良で、ドライバー交代をすることになった。レポーターのアシスタントをやっていたマイアット・スナイダーが急に声をかけられて代わりに乗ることになった」と説明した。

「初めて見た」「そんなのありなのかw」驚く声

どうやらボウマンは熱中症にかかったようで、医療対応を受ける必要があった。そして、このスナイダーは、NASCARのセカンドカテゴリーであるエクスフィニティシリーズのドライバーで、たまたま今回ピットレポートの手伝いをしていたのだという。

思いもよらぬ展開となったが、最終的にスナイダーはトップから周回遅れの36位でフィニッシュし、ポイントも獲得。NASCARのレギュレーションでは、レース途中のドライバー交代が許されており、ポイントはスタート時に乗っていたドライバーのものになるため、このポイントはボウマンのものとなった。

スプリントレースではなかなか見ることのないレース中のドライバー交代劇を目撃した視聴者からは、「初めて見た」「そんなのありなのかw」「交代ってありなの？」「交代いいんだｗ」「ほんとなんでもありで草」など、NASCARに対する驚きと関心のコメントが寄せられた。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）