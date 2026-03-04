◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026 グループステージ第1節(3月1日〜4日、オーストラリア)

日本は4日、グループステージの第1節チャイニーズタイペイ戦に臨むと、前半から攻め立てボール支配率は7割を超える一方的な展開となりました。相手から受けたシュートは0本、しかし相手の守備の堅さから前半はスコアレスで折り返します。先制点が生まれたのは後半16分でした。谷川萌々子選手が胸トラップから落ち着いてシュートを放ちゴールを決めると、後半47分には清家貴子選手が豪快なヘディングシュートで追加点を奪い、2-0で快勝しました。

勝利を受け、なでしこジャパンのニルス・ニールセン監督は「ワンサイドゲームだったかなと思います」と勝利に納得の様子。

一方的に攻めつつも、前半は相手の守備に苦しんだ面もありましたが、指揮官は「得点を疑わなかったので、いつかは点を取れるだろうと思っていた」と選手たちへの信頼を明かしました。

そして次戦、インド戦に向けては「深い位置への走り込みやクロスに対する走り込み、もうちょっと直線的にゴールへ向かう動きがあってもよかった。あとスピードもあればよかった」と語り、修正すべき課題に言及しました。