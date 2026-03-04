ジャスティン・ビーバー、32歳の誕生日を妻のヘイリーと日本で祝う ラブラブショットにファンから驚きと歓迎の声
世界的なポップスターであるジャスティン・ビーバーが3月2日、自身のInstagramを更新。32歳の誕生日を、妻のヘイリー・ビーバーと共に日本で迎えたことを報告し、大きな注目を集めている。
ジャスティンは、ろうそくが立てられたバースデーケーキを前にヘイリーと寄り添うツーショットなどを公開。「no one id rather spend my birthday withhh.. :))（訳：一緒に誕生日を祝いたい人はほかにいない）」とつづり、妻への深い愛情を示した。この投稿には、多くの著名人やファンから祝福のメッセージが殺到している。
一方で、ヘイリーも自身のInstagramで東京での滞在の様子をシェア。ライトアップされた東京タワーを背景に、ジャスティンからおでこにキスをされるロマンチックな写真や、イチゴでデコレーションされたケーキや食事の様子などの仲睦まじい記念ショットを多数投稿した。
二人は昨年12月にも、ジャスティンが手掛けるブランドのポップアップストア開催のために来日しており、会場を訪れてファンを騒然とさせたほか、インスタグラムではヘイリーとキスを交わす映像など親密な様子を公開し、注目を集めた。
これらの投稿に、ファンからは「日本に来ているのですか？！」「楽しんでください」といった驚きや歓迎のコメントが殺到。世界的なスター夫婦が記念すべき日を日本で過ごす姿に、多くの反響が寄せられている。