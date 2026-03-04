民間の信用調査会社「帝国データバンク岡山支店」によりますと、有限会社MSU（岡山市北区今）が、2月28日に岡山地裁へ自己破産を申請したということです。

【写真を見る】【倒産情報】岡山市内で弁当総菜店を運営 有限会社MSUが自己破産を申請 負債 約1億6000万円【岡山】

岡山市北区に2店舗を運営

当社は、1998年（平成10年）6月創業、2000年（平成12年）6月に法人改組された弁当の製造・販売業者。岡山市北区に「医大東店」「今店」の2店舗を運営し、弁当や総菜を販売するほか、老人福祉施設向け給食サービスを手がけ、2020年5月期には年売上高約1億4000万円を計上していたということです。

原材料高騰の影響を受け

しかし、近年は食材などの原材料価格が高騰するなか、販売価格への転嫁できず、資金繰りが悪化していたということです。また、同業者との競合激化で販売数量も伸び悩み、事業の継続が困難となり、先月（2月）28日をもって事業を停止したということです。



負債は約1億6000万円に上るとみられています。

一部事業は別会社が継承

店舗はすべて閉鎖しましたが、福祉施設向け給食事業は別会社が継承する予定だということです。