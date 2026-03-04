FASHION HEADLINEが発行する「SHINJUKU MAP & CITY GUIDE」。新宿を編集したフリーペーパーを制作
FASHION HEADLINE（ファッションヘッドライン）は、新宿の街を編集したフリーペーパー「SHINJUKU MAP & CITY GUIDE」を発行しました。英語圏の旅行者を主な対象とし、新宿のホテルや飲食店などで無料配布されています。
AIによるイメージ / ©FASHION HEADLINE
本ガイドは、A3正形サイズを8つ折りにしたコンパクトな仕様。両面カラー刷りで構成され、片面には新宿のおすすめスポットを編集部視点でキュレーションしています。神社や公園、デパ地下、老舗喫茶、ラーメン店、セレクトショップなど、新宿の多層的な魅力を網羅的に紹介。観光名所だけでなく、日常の延長線上にある“体験できる場所”に焦点を当てています。
また、日本語での簡単なコミュニケーションをサポートするフレーズも掲載。「wakarimasen（わかりません）」や「osusume wa nan desu ka?（おすすめは何ですか？）」など、ローマ字表記で日本語の言い方を紹介し、街での小さな対話を後押しします。
©FASHION HEADLINE
裏面は、新宿駅を中心に西新宿から新宿御苑までをカバーしたオリジナルマップ。ショッピング、レストラン、カフェ、ホテル、観光スポットをカテゴリーごとに整理し、実際に歩いて巡れる導線を意識して設計されています。ISETAN、新宿御苑、都庁展望室、ゴールデン街など、新宿を象徴するランドマークも明確に記載されています。
©FASHION HEADLINE
FASHION HEADLINEは、ファッションやアート、クラフト、食、旅を通じて日本の現在地を伝えるメディアです。本ガイドは、その編集的視点を紙媒体として街に落とし込んだプロジェクトの一環。単なる観光マップではなく、新宿という都市の文化と空気を体験するための“入り口”として制作されています。
新宿を訪れる際は、ぜひ「SHINJUKU MAP & CITY GUIDE」を手に、街を歩いてみてください。
INFORMATION
名称：SHINJUKU MAP & CITY GUIDE
発行：FASHION HEADLINE
仕様：A3正形（8つ折り）／両面カラー
言語：英語
配布場所：新宿エリアのホテル、飲食店ほか
料金：無料
