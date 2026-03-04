「どうすればいいか誰か教えて」ザギトワの顔に“異変”…本人が衝撃の告白「毛細血管が切れてしまった」

ザギトワの顔に異変が起きたようだ(C)Getty Images

2018年平昌五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルに輝いたアリーナ・ザギトワが顔のトラブルを訴えたという。

ロシアメディア『スポーツ24』は「ザギトワは自身のテレグラムチャンネルに動画を投稿し、顔の毛細血管が切れてしまったことを明かした」と伝えた。

ザギトワは「皆さんはきっと『私の顔に何が起きたの？』と疑問に思っているでしょう。お答えしましょう。顔の毛細血管が切れてしまったんです。これ、どうすればいいか誰か教えてくれませんか？美容の専門家の方、ぜひ連絡をください。民間療法も大歓迎です。とにかく、効果があるものをお願いします」と語ったという。

ザギトワは自身のインスタグラムでも近況報告するなど、フォロワー数は115万人を超えている。今回は衝撃的な告白となった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]