光る存在感、17歳女子高生スケーターの”セカンドキャリア”が話題　得意のメイクを生かして？「メイクとか髪の毛をアレンジするのがすごい好き」

ミラノ・コルティナ五輪、フィギュア女子シングルで銅メダルに輝いた中井亜美旋風が止まらない。

初の五倫出場ながらSP、フリーとも大技のトリプルアクセルをしっかり決め、チャーミングな笑顔、のびやかなスケーティングで世界の人々を魅了した。

また中井といえば、現役女子高生らしく爽やかなメイクスタイルも話題を集めた。

くるんくるんのまつ毛や顔を明るく見せるチーク使いなど、五輪終了後のTV出演では、長いまつ毛に関してもまつ毛パーマやまつ毛のエクステなども行っておらず、自身のまつ毛でメイクしていることも多くの女性の関心を惹いている。

また鮮やかなスケーティングで先のスケート人生も楽しみな中井だが、意外な将来の夢も注目されている。

2月26日に『DayDay．』（日本テレビ系列）に生出演した際に街頭インタビューの質問で仮にフィギュアスケートに取り組んでいなかったらどんな職業に就きたかったと問われ、「自分自身、メイクと髪の毛をアレンジするのがすごい好きなので、将来ヘアメイクさんになれたらいいなと思いつつ…」と具体的な今後の夢を語ったのだ。