◆女子アジア杯 ▽１次リーグ第１節 日本２―０台湾（４日、オーストラリア・パース）

２大会ぶりの優勝を目指すＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは、初戦で同４０位の台湾に２―０で勝利した。１次リーグの次戦は７日にインドと戦う。Ｗ杯予選を兼ねており、上位６チームが２７年ブラジルＷ杯への出場権を獲得する。

＊ ＊ ＊

苦しむなでしこの突破口をＭＦ谷川萌々子が開いた。後半１６分、ＤＦ高橋はなの浮き球パスに抜け出すと、胸でワントラップし、冷静に相手をかわしてゴールネットへ押し込んだ。

これでＡ代表通算５得点目。これまでも印象に残るゴールを決めてきた２０歳は、この日も値千金の一発となり「ボールホルダーの（高橋）はなさんがいい状態でボールを持っていた。オフサイドにならないように背後へ抜け出して、うまく決められて良かった」とうなずいた。アシストした高橋も「前半からあそこは空いてくると分かっていた。うまく使えて良かった」と笑った。

序盤から相手を圧倒し、前半終了までに２０本以上のシュートを浴びせたが、ラインを低く設定し、守備を固めた相手をなかなか崩せなかった。もどかしい状況が続いたが、「何度もチャレンジしてめげずに最後までやれたことが勝ち点３の要因」と谷川。「優勝して終われるように。１人１人に大切な役割があるので、みんなでいい準備をしたい」と、今後を見据えた。