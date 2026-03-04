ＭＩＸＩは３日、元バレーボール日本代表で、ビーチバレー界のレジェンド・西村晃一氏が代表取締役を務める株式会社ウィンズと協働し、１４、１５日に東京・立川市内の「ＴＡＣＨＩＨＩ ＢＥＡＣＨ」で開催されるビーチバレーボール大会「ＤＩＧ ＣＵＰ」の映像配信において、自社開発したマルチカムＡＲと映像送出・解析技術を導入することを発表した。

今回の取り組みでは、ＭＩＸＩがマルチカムＡＲに対応したスポーツコーダーの開発をはじめとする最新技術を活用し、ＡＩ得点板ＯＣＲやＡＲビジュアル演出などを通じ、リアルとバーチャルが融合した新たなスポーツ視聴体験を、日本ビーチバレー界をけん引する西村氏とともに提供するというものだ。

また本大会は、Ｕ‐ＮＥＸＴとＭＩＸＩ公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＥＣＨ＆ＤＥＳＩＧＮ」にて配信される。熱戦にファンの視線が注がれることになる。

【ＭＩＸＩ取締役上級執行役員・村荑龍馬氏コメント】

スポーツ映像は、ＩＴ技術によって「わかりやすさ」と「熱狂」を同時に高められる領域です。今回の取り組みは、観戦体験そのものを作り変える挑戦です。初めて観（み）る方には試合の流れが直感的に伝わるＡＲ演出を、競技を深く知るファンの方にはボールの軌跡や選手の心拍数といったデータを通じて、これまで見えなかった試合の“内側“をお届けします。技術の力でスポーツの「観る楽しさ」を拡張し、競技と人、人と人が心でつながる瞬間を創り出してまいります。

【ウィンズ代表取締役・西村晃一氏コメント】

ビーチバレーの魅力をより多くの方に届けるためには、映像表現の進化が不可欠でした。ＭＩＸＩ社の技術との連携によって、ＤＩＧ ＣＵＰを通じて競技の新たな可能性を発信できることを期待しています。