侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日、東京ドームで行われた練習に参加し、会見を行った。

大谷は「はじまるなと、明日練習がありますけど調整していい状態で臨みたいです。前回よりもアメリカの（オープン戦の）試合数が少なめですけど、けがなくここまで来ているので現段階では十分満足しています」と話した。

２３年の第５回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では大会初出場ながら投打にフル回転。決勝の米国戦では１点リードの９回にマウンドに上がり、胴上げ投手となり、大会ＭＶＰにも輝いた。

その後はメジャーで３年連続ＭＶＰ。２３、２４年には本塁打王もつかみ取った。２連覇を狙う今大会は投手としては登板せず、打者に専念する見込み。２、３日の京セラドーム（大阪）でのオリックス、阪神との強化試合では計５打数無安打と快音は響かなかったが、順調に調整を続けている。

２月は米アリゾナ州グレンデールでのドジャースキャンプで調整。ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で登板するなど、投手調整も進めながら例年にないスピードで打者での状態も上げてきた。２月２１日（日本時間２２日）にはオープン戦に出場。同２３日（同２４日）には米国を離れて帰国し、同２６日にバンテリンドーム（名古屋）から侍ジャパンに合流した。

この日の練習ではグラウンドに姿を見せたのは集合写真の撮影のみで、キャッチボールやフリー打撃は行わなかった。