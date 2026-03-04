日本テレビが４日、都内の同局で２６年４月期の番組改編説明会を行った。音楽番組「ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ」（土曜、後１０・００〜）が終了し、４月からの同枠で新たに報道番組が放送されることが分かった。詳細は後日発表される。また、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅのレギュラー番組「キントレ」（土曜、後１・３０）が終了することも発表された。

「ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ」は２４年４月にスタート。ライブにとどまらず、アーティストや楽曲の魅力を深掘りしてきた。音楽番組としては、４月期から「夜の音 −ＴＯＫＹＯ ＭＩＤＮＩＧＨＴ ＭＵＳＩＣ−」（４月７日スタート。火曜、深夜０・２４〜）が始まり、ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨が初のレギュラー音楽番組ＭＣを務める。

同局の担当者は、「ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ」「キントレ」の終了について「総合的な判断」と説明。「『ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ』が悪かったとかではない。より幅広く見て頂けるジャンルとして報道番組があった」「（キントレは）終了を伝えた時に、出演者がスタッフの前で涙をする瞬間もあった。本当に一生懸命やった良い番組だった」と総括した。

また、「夜の音−」については、「曜日の編成意図とも関係しているんですけど、水曜０時の新曲リリースが非常に多い。その解禁タイミングに合わせて、日付変わって最速でお届けできることを目指したいところもある」と話した。

同局の４月の改編テーマは「誰かとみたい、が、一番見たい。」で、その中の目標の一つとして「大型音楽特番につながる、見たことない新音楽番組」を掲げている。